Включение Игоря Рудени в президиум Госсовета отмечено в мониторинге фонда «Петербургская политика» за январь

Ключевые позитивные новости тверского региона вошли в январский мониторинг основных событий социально-экономической жизни регионов, подготовленный фондом развития общественных связей «Петербургская политика».

В числе важнейших событий Верхневолжья фонд отметил включение губернатора Игоря Рудени в состав президиума Госсовета РФ. Соответствующее распоряжение в рамках традиционной ротации состава совещательного органа подписал в конце января Президент России Владимир Путин. В Послании Федеральному собранию РФ глава государства предложил закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета, что позволит повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.

В январский мониторинг «Петербургской политики» попали новости, связанные с переходом тверской агломерации на новую модель пассажирских перевозок. В частности, речь идет о предоставлении госкорпорацией ВЭБ.РФ совместно с Банком ДОМ.РФ гарантийной поддержки ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие», которое будет обслуживать основную часть маршрутов в Твери и Калининском районе, а также о финансировании ВЭБ.РФ поставки автобусов производства «Группы ГАЗ» для Тверской области на 3,03 млрд рублей.

Также в январе стало известно о распоряжении Правительства РФ предоставить Тверской области субсидию из федерального бюджета в 2020-2022 годах на строительство нового комплекса Детской областной клинической больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели планируется направить 4,6 млрд рублей.

«К реализации этого проекта мы шли несколько лет. В 2019 году завершили проектно-сметную документацию. Планируемый срок строительства – 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным», – сказал губернатор Игорь Руденя.

В позитивной повестке региона также отмечено открытие в Твери нового диализного центра «Нефролайн» и начало модернизации Тверецкого водозабора в областном центре.

Кроме того, аналитики фонда «Петербургская политика» зафиксировали старт в Тверской области программы «Земский учитель». В январе на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, была рассмотрена законодательная инициатива областной исполнительной власти, направленная на исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по реализации программы «Земский учитель». В Тверской области педагоги, переезжающие на работу в сельскую местность и небольшие города, смогут получить компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. Предполагается, что в 2020 году поддержка будет оказана 11 педагогам. Рассмотренным документом определены полномочия Правительства Тверской области по установлению порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек на территории Тверской области.