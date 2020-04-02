Мисс борьба из Конаковского района

Анастасии Бороненковой всего16 лет, но на сегодняшний день это единственная спортсменка Тверской области, которая два года подряд, подтвердила статус сильнейшей спортсменки по женской борьбе в Центральной России (в 2019 году в - г. Брянске и в 2020 году - в г.Воронеже).

Анастасия - многократная победительница и призёр районных, региональных, Всероссийских и международных турниров. Финалистка национального Первенства страны в 2018 году в Чебоксарах, по итогам которого была включена в состав сборной команды России среди девушек.

И таких успехов наша землячка из посёлка Новозавидовский добилась всего лишь за четыре года занятий женской вольной борьбой в Детско-юношеской спортивной школе №14 Конаковского района в селе Городня под руководством тренера - преподавателя Алексея Овчинникова.

Мы встретились с Настей и её тренером и расспросили их о феномене такого спортивного прорыва.

Анастасия родилась в 2003 году в посёлке Новозавидовский. Мама девушки, Людмила Владимировна работает мастером-универсалом парикмахерского дела, папа, Андрей Алексеевич – офицер Росгвардии. Анастасия учится в 10 классе средней школы №1 п.Новозавидовский.

Борьбой начала заниматься с 12 лет. Родители Насти сначала привели на занятия её младшего брата, Ивана. Девушка приезжала иногда за ним вместе с родителями, но на предложения тренера тоже попробовать себя в борьбе, отказывалась. В какой-то момент Настя всё же заинтересовалась этим видом спорта и пришла на тренировки. Уже буквально через три месяца на соревнованиях в Осташкове девочка заняла два вторых места по борьбе сумо. С каждым годом спортсменка совершенствовалась и занимала всё более высокие ступеньки. В 2019 году выполнила норматив кандидата в мастера спорта России по женской вольной борьбе, а в 2020 подтвердила это спортивное звание и завоевала путёвку на участие в национальном Первенстве России в 2020 году Новосибирске. Становилась серебряным призёром Всероссийского турнира «Мисс Борьба» в г.Гатчина. В 2019 году стала призёром международного турнира «Медвежонок» на призы трёхкратного Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя в г. Минске. Призёр Всероссийского турнира памяти чемпиона СССР по вольной борьбе Владимира Радионова в Санкт-Петербурге.

По итогам спортивных достижений Анастасия дважды входила в рейтинг двадцати лучших спортсменов Конаковского района, а в 2019 году заняла второе место в этом рейтинге. В 2018 году стала финалистом конкурса Человек года Конаковского района в номинации «Спортсмен года».

По боевому самбо соревновалась с мальчиками, участвовала в соревнованиях по грепплингу, и везде побеждала.

Об упорстве её характера можно судить уже о том, что на занятия четыре раза в неделю Настя добирается с пересадками на разных видах транспорта из п.Новозавидовский до села Городня за 30 км, практически не пропустив ни одной тренировки. Большую роль в успехах девушки играет поддержка тренера и родителей. Благодаря занятиям, она закалила характер, подтянула оценки в школе. В спортивной секции и школе её уважают за сдержанность и скромность.

Конечно, большая заслуга в её победах принадлежит тренеру, Алексею Овчинникову.

Алексей Вячеславович – настоящий энтузиаст своего дела, в своё время был сильнейшим борцом Тверской области среди мужчин, и входил в сборную команду Тверской области по борьбе, мастер спорта России. Сейчас все свои знания и навыки передаёт подросткам поселений Конаковского района на протяжении 30 лет. Отделение спортивной школы находится в здании центра культуры и досуга в Городне, построенном после визита президента В.В.Путина.

Сейчас у Алексея Овчинникова обучается две группы детей и подростков около 60 человек. Вырастил многих спортсменов, некоторые из них уже окончили высшие учебные заведения и сами занимаются тренерской работой. Был признан лучшим детским тренером Конаковского района.

На протяжении нескольких лет спортивную школу по вольной борьбе поддерживают глава администрации с. Городня Екатерина Корнева,

предприниматель и депутат п.Радченко Александр Моисеев, предприниматель и депутат с.Городня, помощник депутата Госдумы Роман Щеглов, протоиерей храма Рождества пресвятой Богородицы Андрей Преображенский. После победы Анастасии на Первенстве ЦФО в 2019 году по ходатайству тренера Алексея Овчинникова глава администрации пгт. Новозавидовский Александр Петрович Коршев наградил свою землячку спортивным костюмом фирмы «Форвард» из линии экипировки сборной команды России.

Алексей Вячеславович рассказал о характере своей воспитанницы Анастасии: - Она очень трудолюбивая и мотивированная. Несмотря на юный возраст, хорошо воспитанный, честный и правильный человек со своими жизненными принципами. У меня нет сомнений, что даже если великой чемпионкой она и не станет, то будет достойным человеком.

Записала Людмила Кикало

Фото М.Малахова