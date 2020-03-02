845 новых евроконтейнеров для сбора отходов установлено в муниципалитетах Тверской области с начала 2020 года

С начала года в городах и районах Тверской области установлено 845 новых евроконтейнеров для сбора отходов. Емкости установлены в 17 муниципалитетах: Торжке, Селижарово, Бологое, Сандово, Старице, Андреаполе, Спирово, Калязине и других. По 100 емкостей поставлено в Ржев, Вышний Волочек, Максатиху.

В 2019 году было закуплено более 3000 контейнеров, в декабре — ещё более 5000 контейнеров. Из пятитысячной партии более 2,5 тысячи контейнеров установлено в Твери, Ржеве, Завидово.

Продолжается размещение синих контейнеров под вторсырье в Твери в рамках запуска дуальной системы по сбору твердых коммунальных отходов. Это поможет существенно сократить количество захораниваемого мусора. На первом этапе система отрабатывается в Твери, затем опыт будет распространён в муниципальных образованиях Верхневолжья.

Дуальная система сбора отходов предполагает разделение ТКО на две части – вторсырье (сухие чистые отходы – пластик, алюминий, бумага, стекло) и смешанные отходы («мокрый» мусор, загрязненный органикой и неперерабатываемый).

О необходимости внедрения этой системы и других вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами неоднократно заявлял Губернатор Игорь Руденя. Позиция главы региона - в Тверскую область не будет завозиться мусор из других регионов, а также на территории Верхневолжья не предусмотрено создание мусоросжигательных заводов.

В декабре 2019 года на полигоне «Славное» под Тверью начала работу новая линия мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тыс тонн в год. Это позволит эффективнее сортировать отходы, обеспечивать большие объёмы переработки. Отбор полезной фракции увеличится на 25%, объем захораниваемых отходов от поступивших на сортировку уменьшится на 40%.

ООО «Полигон» ведет онлайн-трансляцию с камеры, расположенной на въезде на территорию предприятия, на сайте www.tbo-operator.ru, что позволяет всем желающим в режиме реального времени контролировать ввоз мусора на территорию полигона.

Большая работа проводится в Тверской области по ликвидации несанкционированных свалок, копившихся на территории региона десятилетиями. В 2019 году их ликвидировано 290, из них 144 свалки общим объемом более 6.2 тысячи кубометров убрано силами регионального оператора ООО «ТСАХ».

По инициативе Губернатора Игоря Рудени с 1 января 2020 года плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Тверской области снижена на 3,7% и составила 87 рублей 89 копеек с человека в месяц. Это один из самых низких тарифов в ЦФО. По предложению Игоря Рудени от платы освобождены многодетные семьи Верхневолжья.