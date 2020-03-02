В Твери пройдёт региональный этап «Лыжни России-2020»

22 февраля в Твери пройдёт региональный этап XXXVIII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2020». Регистрация участников пройдёт 19-21 февраля с 10:00 до 17:00 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4, каб. 512, а также в магазине «Декатлон».

«В «Лыжне России» принимают участие профессиональные спортсмены и любители, дети и родители, бабушки и дедушки. Эти соревнования стали для многих доброй семейной традицией. Это доказывает, что для активного образа жизни ни возраст, ни погода не являются помехой», — считает Губернатор Игорь Руденя.

На «Лыжне России» традиционно состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег «Без галстуков». На трассу выйдут ветераны спорта, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2005 году. Традиционно для участников спортивного праздника организуют культурно-развлекательную программу: концерты с участием тверских коллективов, анимацию и конкурсы, полевую кухню. В 2019 году тверской этап «Лыжни России-2019» объединил более 7500 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области