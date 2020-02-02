Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области - участников Сталинградской битвы с 77-й годовщиной разгрома фашистов под Сталинградом

2 февраля 2020 года отмечается 77-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. С памятной датой ветеранов - участников этого сражения, проживающих в Тверской области, поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«77 лет назад победой нашей армии завершилась одно из величайших сражений Второй мировой войны. Это событие открыло путь к полному и окончательному разгрому врага, стало символом мужества и отваги воли советских воинов, готовности нашего народа до конца сражаться за родную землю. Благодарю Вас за подвиг и самоотверженный труд во имя Отчизны. Ваше легендарное поколение с честью преодолело испытания, победило врага, подняло из руин города и села, создало могучую державу», - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

В Тверской области проживают восемь ветеранов – участников Сталинградской битвы. Поздравления направлены Анатолию Федоровичу Добрынину из Кашина, а также жителям Твери – Анатолию Андреевичу Варфаламееву, Владимиру Алексеевичу Комиссарову, Антонине Степановне Ляшенко, Анне Львовне Поповой, Николаю Семеновичу Прохорову, Марку Ивановичу Серову, Арсению Михайловичу Сухопарову.

Пресс-служба Правительства Тверской области