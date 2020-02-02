Молодежь Тверской области приглашают принять участие в конкурсе проектов «Если бы я был Президентом»

Жители Тверской области могут принять участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом». Конкурс проводится в два этапа (очный и заочный) и по нескольким номинациям.

Ключевая задача мероприятия – повышение гражданской активности, экономической и правовой культуры молодежи, стимулирование молодых граждан Российской Федерации к разработке интересных инициатив для реализации в своём городе.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Заочный этап конкурса будет проходить по 12 марта 2020 года, очный этап состоится с 17 по 19 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводится по следующим номинациям: эссе на тему: «5 шагов к России будущего: первые указы» (для участников от 7 до 35 лет), рисунок на тему «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет), видеоролик на тему «Моя предвыборная кампания» (для участников от 15 до 35 лет), проект на тему «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента» (для участников от 11 до 35 лет).

Положение и вся актуальная информация размещена на официальном сайте конкурса http://konkurs-president.ru

Организатор конкурса - АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области