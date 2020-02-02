В Тверской области завершился образовательный проект для специалистов сферы семейного устройства

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В Тверской области завершились первые модульные курсы «Формирование компетентности специалистов, работающих в программах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Обучение проводил благотворительный фонд «Достойный гражданин».
Участие в проекте приняли участие учителя, директора школ и детских учреждений, сотрудники органов опеки и попечительства, социальные работники.
В рамках обучающего модуля обсуждались особенности развития личности детей, проблемные зоны в работе специалистов, принципы командной работы специалистов с воспитанниками детских домов. В ходе тренинга участники также обсудили сложности, возникающие во взаимоотношениях с детьми в школе, и проработали технологии, которые помогают решать подобные проблемы.
Цель курса - повысить компетенции специалистов сферы семейного устройства в области психологии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактики профессионального и эмоционального выгорания.
Фонд рассматривает возможность проведения ещё одного цикла обучения в Тверской области.
Пресс-служба Правительства Тверской области