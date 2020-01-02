Сегодня, 1 февраля, в Тверской области стартовал региональный этап XIX молодежных Дельфийских игр России, который продлится по 10 февраля 2020 года.

Дельфийские игры России направлены на выявление и поддержку одарённой творческой молодёжи, создание условий для их самореализации, сохранение культурного наследия страны.

Развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив – в числе приоритетных направлений для тверского региона.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Играх принимают участие учащиеся детских школ искусств, музыкальных школ, колледжей культуры, талантливые школьники и студенты региона в возрасте от 10 до 25 лет.

Победители регионального этапа смогут представить Тверскую область на XIX молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут с 24 по 29 апреля 2020 года в Омске.

Пресс-служба Правительства Тверской области