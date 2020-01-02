В Тверской области социально ориентированным НКО предоставят гранты на реализацию проектов

19 заявок от социально ориентированных НКО поступило на конкурс по предоставлению грантов от Правительства Тверской области. Общая сумма стоимости проектов, заявленных к реализации – порядка 8 млн рублей. Победителей конкурса выберет экспертный совет.

В регионе уделяется особое внимание поддержке некоммерческих организаций, реализующих проекты социальной и патриотической направленности.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Новая система грантов внедрена в Тверской области с прошлого года. Субсидии будут предоставляться НКО с опытом работы более года, такие организации могут получить малый грант до 50 тыс. рублей.

Гранты из бюджета Тверской области будут выдаваться по четырем приоритетным направлениям: «Активное долголетие Верхневолжья», «Общество в решении социальных вопросов», «Развитие институтов гражданского общества», «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

Не останется без внимания и участие некоммерческих организаций в реализации на территории Тверской области национальных проектов, поддержка и развитие гражданской активности, направленной на реализацию социальных, культурных, образовательных, информационных и иных инициатив граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области