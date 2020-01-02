Школьники Верхневолжья вырастят цветы в честь 75-летия Победы

Школьников Тверской области приглашают стать участниками акции «Цветок Памяти», посвященной 75-летию Победы. Для этого необходимо, начиная с февраля, вырастить горшечное растение, например, бархатцы. Затем цветы будут высаженына территориях образовательных учреждений.

Заявки на участие в акции«Цветок Памяти» принимаются до 1 марта 2020 года по электронной почте konkurs-mpr.tver@yandex.ru. В качестве отчета об участии принимаются серии фотографий о выращивании растения. Фото необходимо направить на ту же электронную почту до 25 мая.По вопросам участия в акции можно обращаться по телефону. +7(4822) 73-31-70.

В год юбилея Великой Победы в Тверской области организован ряд патриотических мероприятий. Одно из них – акция «Блокадный хлеб», которая состоялась 27 января, в День снятия блокады Ленинграда.Проект был разработан и впервые в России реализован в Селижаровском районе Тверской областив 2011 году.В 2016-мон получил грант Росмолодежи и был презентован на нескольких федеральных площадках. В этом году акция «Блокадный хлеб» вошла в план мероприятий Года памяти и славы и предложена к реализации во всех субъектах Российской Федерации.

В преддверии Года памяти и славы в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года. Также принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан.

В Тверской области ведется активная подготовка к проведению торжеств 9 мая. Мероприятия в честь 75-летия Победы охватят все муниципальные образования Верхневолжья. Одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Победы станет открытие в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату.

30 января Губернатор Игорь Руденя вместе с фронтовиками принял участие в мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. В Ржеве глава региона вручил ветеранам памятные юбилейные медали «75 лет Победы».

Пресс-служба Правительства Тверской об