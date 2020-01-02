В Тверской области продолжат восстановление знаковых культурных объектов Верхневолжья

Назаседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, рассмотрены объекты реставрации, включенные в государственную программу по сохранению, популяризации и охране культурного наследия региона в 2018-2023 годах.

«Тверская область – регион с богатым историко-культурным наследием. Здесь расположено множество памятников архитектуры и искусства, известных далеко за пределами Верхневолжья. Все это – один из ресурсов динамичного развития региона, сферы туризма, привлечения инвестиций», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019-2022 годах в Тверской области запланировано продолжение реставрационных работ на ряде памятников культуры и архитектуры, начатых в предыдущие годы.

Будут продолжены работы в музее им. В.Я. Шишкова и музее им. В.В. Андреева в Бежецке, а также в усадьбе Василево в Торжокском районе. В 2020-м стартует реставрация драматического театра в Вышнем Волочке. Кроме того, в программу включены работы по восстановлению колокольни Николаевского собора в Калязине.

В Твери реставрационные мероприятия в ближайшие три года пройдут в музее им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, здании комплекса Аваевской больницы, колледже им. А.Г. Венецианова.

В комплексе Путевого дворца будет отреставрирован флигель. В 2019 году работы велись в бывшем реальном училище и оранжерее. С 2012 по 2017 годыотреставрировандворецпо проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России».

Пресс-служба Правительства Тверской области