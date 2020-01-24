Клиенты 38 кредитных организаций могут переводить деньги, зная лишь номер телефона

Именно столько кредитных организаций уже подключились к СБП с начала её работы год назад – 28 января 2019-го. До октября к ней должны присоединиться банки с универсальной лицензией. Актуальный список участников размещён на сайте Национальной системы платежных карт.

Доступ к системе возможен круглосуточно в онлайн-режиме через мобильное приложение банка-участника СБП как со смартфона и планшета, так и с компьютера. СБП доступны переводы между физическими лицами (С2С-переводы), платежи физических лиц за товары, работы и услуги (С2В-переводы).

Как сделать перевод по СБП? В мобильном приложении своего банка, выберете функцию перевода через СБП, укажите номер мобильного телефона получателя и сумму перевода, внимательно проверьте данные в ответном сообщении: имя, отчество и первую букву фамилии получателя, сумму перевода, а затем подтвердите отправку перевода.

«Система быстрых платежей позволяет качественно усовершенствовать доступность финансовых услуг для населения. По сути, она стирает межбанковские границы. Достаточно нескольких секунд и деньги безопасно перечисляются со счёта одного банка на счёт в другом», - прокомментировала Светлана Морозова, заведующая сектором платёжных систем и расчетов Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.