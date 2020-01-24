Игорь Руденя обсудил с молодыми журналистами Тверской области развитие образования,

поддержку юнкоров, 75-летие Победы и другие темы 31 января Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел пресс-конференцию с юными журналистами Верхневолжья, которая состоялась в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к Дню российской печати. «Несмотря на юный возраст, у вас очень взрослые взгляды на жизнь. Важно, что в ходе этой встречи мы можем обсудить наши основные ориентиры. Вы наверняка смотрели Послание Президента России Владимира Путина. Один из ключевых посылов Президента был о том, что воспитание – это федеральная функция. От того, как вы будете освещать в своих статьях происходящее в регионе и стране, какие будете ставить акценты, зависит формирование вашего читателя, мнение и позиция людей», – сказал Игорь Руденя. Юнкоры задали Губернатору более 20 вопросов. В том числе о развитии в регионе образования, патриотическом воспитании, поддержке молодых кадров. Одной из тем стало создание общерегионального СМИ – школьного телевидения и издания. Игорь Руденя поддержал это предложение. По мнению Губернатора, такая площадка позволит освещать важные события в жизни молодежи Верхневолжья. Инициатор проведения пресс-конференции Губернатора с юными журналистами Максим Яковлев из Вышнего Волочка обратился с инициативой ввести отдельную номинацию для стипендиатов конкурса «Молодые дарования Тверской области». Игорь Руденя отметил, что будет дано поручение о расширении номинаций и введении отдельной, для талантливых юнкоров. Ника Лебедева из Твери рассказала о проекте студии «ОКО», посвященном 75-летию Великой Победы. Ребята снимают фильмы об улицах города, названных в честь героев войны, рассказывают об их подвигах. Предложение сделать этот проект областным также поддержал глава региона. Отдельной темой стало трудоустройство молодежи в Тверской области, сохранение молодых кадров Верхневолжья. Игорь Руденя отметил, что ключевые направления работы областного Правительства для решения этих задач – создание новых рабочих мест, в том числе в малом и среднем бизнесе, развитие инфраструктуры в городах и селах, обеспечение транспортной доступности. Кроме того, большое внимание должно быть уделено созданию комфортного образовательного пространства. В январе в Твери открылась новая школа на 1224 места, с бассейнами, современными классами и спортзалами. Игорь Руденя считает – в районах также важно поддерживать развитие образовательных учреждений. Особое внимание нужно уделять популяризации здорового образа жизни, созданию условий для занятий спортом. Так, Губернатор поручил провести ремонт спортивного зала в Фирово на просьбу о поддержке от Виолетты Москаленко из Фировского района. На пресс-конференции молодые журналисты интересовались любимыми книгами и фильмами главы региона, лучшими местами для путешествий по Тверской области. Ребята также спросили, о чем мечтает Губернатор. «Заветная мечта – чтобы регион, который возглавляю, был одним из лучших», – ответил Игорь Руденя. Пресс-служба Правительства Тверской области