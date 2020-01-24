Игорь Руденя принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов регионального журналистского конкурса «Грани»

31 января в Твери состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса профессионального мастерства «Грани» среди региональных журналистов по итогам 2019 года. Награды вручили Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, Светлана Максимова, член Совета Федерации РФ Владимир Лукин, заместитель генерального директора «РЕН - ТВ» Игорь Прокопенко.

«Без ежедневной работы журналистов невозможно развитие нашего региона.

Нередко ваша информация помогает оперативно принимать решения по актуальным для населения вопросам. Все мы трудимся для того, чтобы Тверская область была динамично развивающимся регионом. Начавшаяся в прошлом году реализация национальных проектов, которая позволит вывести наш регион на совершенно новый качественный уровень, тоже является проектом, который освещают наши журналисты», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор особо отметил важность журналистской работы в сохранении исторической памяти о роли нашего народа в победе над фашизмом в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Игорь Руденя объявил о том, что инициатива профессионального сообщества об учреждении звания «Почётный журналист Тверской области» поддержана Правительством региона. Первую награду планируется вручить уже в этом году.

На конкурс «Грани» в этом году было подано 463 работ от печатных изданий, теле- и радиоканалов, интернет-порталов — вдвое больше, чем в прошлом. Определено 15 победителей и 24 лауреата в 15 номинациях.

Игорь Руденя вручил награду в номинации «За верность профессии» Виолетте Мининой, ведущей службы радиовещания ГТРК «Тверь». Гран-при конкурса присуждён телеканалу «Тверской проспект» за серию прямых трансляция значимых событий региона. Награду получил заместитель генерального директора, главный редактор Дмитрий Нечаев.

Высшая награда конкурса в номинации «Дизайн газетной полосы» вручена главному редактору «Удомельской газеты» Татьяне Галаховой, в номинации «Здоровый образ жизни» — корреспонденту ГТРК «Тверь» Екатерине Бардеевой, в номинации «Фоторепортаж» — заведующей корреспондентским отделом газеты «Дни Озёрного» Анастасии Ивановой.

Победитель в номинации «Экология» — главный редактор газеты «Кимры сегодня» Дмитрий Ступин, в номинации «Семья» — корреспондент газеты «Вышневолоцкая правда» Людмила Власова, в номинации «Люди региона» — главный редактор газеты «Местное время – Тверь» Дмитрий Фадеев, в номинации «Репортаж» — корреспондент телеканала «Тверской проспект» Роман Быков.

В номинации «Сделано в Тверской области» дипломом победителя награждена директор сайта «Afanasy.biz» Ольга Бахтилова, в номинации «Посети Тверскую область» — главный редактор газеты «Заря» Максим Малахова (Конаковский район). В номинации «Видеосюжет» — главный режиссёр РИА «Верхневолжье» Владислав Музафаров, в номинации «Тематические радиопрограммы» — ведущий ГТРК «Тверь» Евгений Петренко, в номинации «Информационный сайт» — директор-редактор объединённой редакции «Аргументы и факты в Твери» Татьяна Неделькина, в номинации «Дизайн видеозаставки» — специальный корреспондент РИА «Верхневолжье» Илья Харитонов.

Перед торжественной церемонией награждения Игорь Руденя провёл встречу с юнкорами Тверской области. Начинающие журналисты задали главе региона более 20 вопросов.

Пресс-служба Правительства Тверской области