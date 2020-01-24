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В Тверской области совершенствуется система лабораторной диагностики при оказании онкологической помощи
posted by Максим Малахов
on пт, 01/31/2020 - 17:33
Министерством здравоохранения Тверской области в целях повышения доступности лабораторной диагностики при оказании онкологической помощи закуплено диагностическое оборудование в Клиническую больницу скорой медицинской помощи для проведения гистологического исследования при подозрении на онкологическую патологию на сумму порядка 11 млн.рублей. В настоящее время разрабатывается алгоритм маршрутизации и определение объемов указанных исследований. Также разработана маршрутизация пациентов для проведения КТ, МРТ-исследований в рамках обязательного медицинского страхования. В 2018 году приобретены 6 диагностических мобильных комплексов, в 2020 – 2 мобильных комплекса. Утвержден график выездов указанных комплексов в муниципальные образования Тверской области. В рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за счет средств федерального бюджета поставлено 70 единиц оборудования обширного спектра для переоснащения Тверского областного онкологического диспансера на сумму 286,4 млн рублей. В настоящее время проводится анализ оснащения оборудованием и кадрами учреждений здравоохранения в муниципальных образованиях области для проведения эндоскопических исследований (гастро-, колоно-, бронхоскопии) в рамках обязательного медицинского страхования. Это позволит усовершенствовать маршрутизацию амбулаторных пациентов для проведения диагностики.