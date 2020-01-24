В Твери откроется школа медиа для школьников





31 января в Твери начала работу школа медиа для учеников образовательных учреждений города. Проект, который реализует Российское движение школьников, направлен на развитие и поддержку пресс-центров школ.

Задачи школы — подготовка талантливых и активных молодых людей для создания школьных пресс-центров, содействие социальной самоидентификации и самореализации творческой молодёжи, повышение мастерства членов существующих пресс-центров школ города.

Занятия пройдут с 31 января по 2 февраля на базе школы №34. В программе 31 января – торжественное открытие школы, работа тематических площадок: видео и видеомонтаж, фото, текст, дизайн, лекция о работе в социальных сетях, обсуждение практик работы пресс-центров школ Твери.

1 февраля участники проекта проведут встречу с экспертом, разберут домашние задания, поработают над развитием групп в соцсетях.

2 февраля состоится презентация групп школьных пресс-центров в соцсетях. В рамках торжественного закрытия проекта будут вручены аттестаты о прохождении обучения, вручены грамоты лучшим участникам.

Поддержка талантов молодых жителей Верхневолжья, развитие системы профориентации — задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле», — считает Игорь Руденя.

Ежегодно школьники региона принимают участие в проекте по ранней профориентации «Билет в будущее». Они проходят онлайн-диагностику, которая помогает определить уровень готовности учащегося к выбору, степень владения ключевыми навыками (память, внимание, пространственное мышление, коммуникативность), сферу профессиональных интересов и знания о конкретных компетенциях. Второй этап предполагает погружение учащегося в выбранную профессиональную среду в формате очных профориентационных событий. В рамках третьего этапа каждый учащийся получает рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

В рамках проекта «Билет в будущее» в октябре прошлого года в Тверской области состоялся большой Фестиваль профессий, участниками которого стали более 5000 школьников региона.



Пресс-служба Правительства Тверской области