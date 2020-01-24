300 школ Тверской области будут подключены к высокоскоростному интернету в 2020 году



В 2020 году 300 школ Тверской области подключат к бесплатному высокоскоростному интернету: 100 Мбит/сек в городах, 50 Мбит/сек в сельской местности. Работа ведётся в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

В 2019 году качественный доступ в интернет был обеспечен 250 школам. Планируется, что к 2022 году все школы Верхневолжья будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Оплата трафика для всех подключенных объектов образования с 2022 года планируется за счет федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, по национальному проекту «Образование» в Тверской области предусмотрено обновление компьютерного и интерактивного оборудования: в 2020 году — в 101 образовательной организации, в 2021 году в 300, в 2022 году ещё в 74 школах. На эти цели в ближайшие три года заложено порядка 1 млрд рублей.

Одновременно с модернизацией оборудования будет проводиться повышение квалификации педагогов по профильным предметам.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности», — поставил задачу Губернатор Игорь Руденя.

Развитие детского творчества в цифровых технологиях – одна из ключевых задач технопарка «Квантирум», который был создан в Тверской области в 2018 году. В 2019-м по инициативе Игоря Рудени в регионе стартовал образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум», в котором участвуют дети из муниципалитетов региона.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В 2019 году распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы приобретают современное оборудование – 3D-принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую технику.



Пресс-служба Правительства Тверской области