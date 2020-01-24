НАГРАДЫ - НЕРАВНОДУШНЫМ



В актовом зале администрации Конаковского района 24 января прошло подведение итогов работы в отрасли «Молодежная политика» и награждение участников акции «Дари добро» молодежного центра «Иволга».

В торжественном мероприятии приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин, заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта Александра Федотова, гости и члены молодежного центра «Иволга».

В период с января по декабрь 2019 года специалистами молодежного центра «Иволга» было организовано и обеспечено участие представителей Конаковского района в 78 районных и областных мероприятиях. Количество участников в мероприятии составило более 6 тысяч человек. По программе временного трудоустройства подростков в свободное от учебы время в период с марта по декабрь 2019 года было организовано 231 рабочее место для несовершеннолетних.

В прошлом году благодарственными письмами губернатора Тверской области за значительный вклад в развитие волонтерского и патриотического движения на территории Конаковского района награждены специалист по работе с молодежью молодежного центра «Иволга» Ирина Александровна Карпова и начальник отдела по работе с некоммерческими организациями Кира Николаевна Петранкина. А в конце года на заключительном заседании коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области Почётной грамотой губернатора Тверской области «За значительный вклад в развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи Тверской области» награждена директор молодежного центра «Иволга» Наталья Алексеевна Ризаева. На протяжении всего года в подготовке, проведении и осуществлении мероприятий отрасли «Молодежная политика» помогали волонтёры молодёжного центра «Иволга», предприниматели, а также неравнодушные жители Конаковского района.

Мероприятие открыл глава Конаковского района Олег Лобановский. Он вручил Благодарственное письмо главы Конаковского района за активную общественную деятельность на территории Конаковского района председателю Собрания депутатов Конаковского района Дмитрию Щурину. Также Благодарственные письма получили бизнес-омбудсмен Конаковского района Владимир Николаевич Худяков и руководитель турагентства «Go Travel» Конаково Наталия Ансталь.

Грамотой главы Конаковского района за активную общественную деятельность и личный вклад в развитие волонтёрского движения на территории Конаковского района награжден председатель молодежного совета при главе Конаковского района Денис Клементьев. Наград также удостоены директор магазина «Бэби-Сити» Ольга Михайлова, Станислав Лисин, Илья Черняков, Анастасия Клементьева и Валерий Гореликов.

За значительный вклад в развитие патриотического воспитания молодежи на территории Конаковского района отмечены самые активные руководители патриотических отрядов, которые регулярно принимают участие в мероприятиях молодежного центра «Иволга». Благодарственными письмами главы их награждала заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. Награды получили руководитель юнармейского отряда «Триумф-2» средней школы № 2 г. Конаково Наталья Поляница, руководитель юнармейского отряда «Смелые» средней школы № 7 г. Конаково Лариса Назаренкова, руководитель юнармейского отряда «Триумф» средней школы № 2 г. Конаково Светлана Байгулова, руководитель юнармейского отряда «Отважные» средней школы № 1 имени Дениса Стребина г. Конаково Сергей Петров, руководитель юнармейского отряда «Орёл» филиала Конаковского колледжа в посёлке Редкино Станислав Зубаков и руководитель юнармейского отряда «Ферум» средней школы № 2 п. Новозавидовский Елена Никифорова. В 2019 году на базе средней школы №7 города Конаково организован юнармейский отряд, состоящий из 13 человек. По итогам 2019 года Благодарственным письмом Комитета по делам молодежи Тверской области за большой личный вклад в развитие военно-патриотического движения «Юнармия» на территории Конаковского района награжден учащийся средней школы № 7 г. Конаково Артур Шилов.

Ежегодная благотворительная акция «Дари добро», которая проводится на протяжении 17 лет, в декабре поразила своей масштабностью. За ноябрь и декабрь 2019 года благодаря неравнодушным гражданам волонтеры в роли Деда Мороза и Снегурочки поздравили 269 детей, проживающих на территории города и района. Благодарственные письма главы Конаковского района за вклад в развитие благотворительной деятельности на территории Конаковского района и участие в благотворительной акции «Дари добро» вручала заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта Конаковского района Александра Федотова.

Награды получила средняя школа № 7 г. Конаково: самыми активными в сборе новогодних подарков из 7 школы стали учащиеся 1 «Б», 2 «А», 2 «В» и 4 «В» классов, педагогический состав и учащиеся средней школы № 9 г. Конаково в лице директора Ирины Бубновой, средней школы д. Вахонино в лице директора Елены Веселовской, средней школы д. Городня в лице директора Натальи Ивановой, средней школы с. Завидово в лице директора Нины Борисовой, средней школы с. Селихово в лице директора Любови Смысловой, группы № 9 детского сада № 10 г. Конаково в лице воспитателей Дианы Федоровой и Нины Логиновой, а также младшего воспитателя Любови Сидоровой, развивающего центра «Детский уголок» в лице руководителя Ангелины Решетиловой и Сергей Румянцев. Также награды получили Артем Ступак, Ольга Гаврилова, Андрей Лазарев, Татьяна и Анастасия Галихины, Наталья Никитина, Юлия Скиперских, Александра Митенкова, семья Бумагиных: Александр Петрович и его дети Кира и Владислав.

Благодарность от молодежного центра «Иволга» также получили Полина Миневцева, Валентина Маховых, Ирина Алёнкина, Зоя Давыдова, Алина Кокушонкова, Ксения Жмурина, Владислав Баканов, Никита Мельников, Татьяна Девятайкина, Оксана Евсейчикова, Сергей Большаков, Анна Горбань, Анна Сабурова, Юлия Ли, Мария Миколае, Анна Стрелкова, Лиана Сергеева, Денис Сурупов, Ольга Караченцева, Юлия Березкина, Юлия Кондратьева, Валерия Татиева, Анна Проникова, Анастасия Авдеева и Ольга Рытикова, а также ИП Д. Гуров (п. Новозавидовский).

Молодежный центр «Иволга» от всей души благодарит администрацию Конаковского района, все отделы за значительный вклад в проведение акции как в сборе макулатуры, так и в предоставлении сладких подарков и конфет.

Подготовил М. МАЛАХОВ. Фото автора.