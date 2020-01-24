Ленинград – символ мужества, стойкости и самоотверженности

27 января – одна из особенных дат в истории нашей страны. Именно в этот день в 1944 году было публично объявлено о снятии ленинградской блокады, которая длилась около 900 дней. За это время в оккупированном городе под обстрелами, от ранений и голода погибли более 800000 человек.

Сменяется поколение, и молодым всё труднее представить боль и страдания советских жителей северной столицы. Дети 21 века живут в мире, но о его цене должны знать и осознавать в своей душе великую кровопролитную историю. Поэтому так важно проводить тематические встречи, показывать фильмы, озвучивать страшные цифры.

Одним из таких мероприятий стала акция «Блокадный хлеб», которая стартовала именно 27 января в стенах ДК «Современник». Молодёжным центром «Иволга» совместно с волонтёрами победы и движением «Юнармия» была оборудована инсталляция, которая демонстрировала, как снижалась норма хлеба в блокадном Ленинграде. С 400 граммов летом 1941 к осени того же года норма снизилась до 125 граммов. Это вся еда, которую ленинградцы могли получить на целые сутки. Чуть выше (250 граммов) выдавали рабочим, которые трудились не покладая рук. Хлеб, представленный на выставке, был приготовлен по рецепту военных лет, попробовать его могли все желающие.

Участие в мероприятии приняли ученики школ города и района. Помимо истории страшной блокады, смогли они узнать и о герое Великой Отечественной войны Фёдоре Скворцове. Рассказ о нём подготовил Валерий Гореликов, руководитель культурно-исторического союза «Звезда». Благодаря активной работе поисковиков останки лётчика найдены в прошлом году в районе деревни Глинники Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района. Сохранились документы и личные вещи бойца, которые были представлены на выставке. Валерий Петрович рассказал воссозданную историю событий далёкого 1942 года. Это тот случай, когда ты не просто узнаёшь факт из учебника, а можешь прикоснуться к этой истории, узнать, каким кропотливым трудом эти факты добывались. Деятельность поискового отряда не затухает, и каждый год устанавливаются новые личности советских героев, открываются неизвестные страницы Великой Победы.

В рамках акции ребятам показали историческую хронику блокады, от просмотра которой у любого человека застынет ком в горле. На своеобразном уроке истории присутствовали начальник управления образования Михаил Кожехов и заведующий отделом молодёжной политики, культуры и спорта Александра Федотова.

Для Александры Валерьевны 27 января ассоциируется не только с освобождением Ленинграда. В истории её семьи, как и многих, хранятся и свои воспоминания:

- В этот день, но в 1945 году были освобождены узники фашистского лагеря Освенцим. В том страшном месте, которое ассоциируется у русского народа только со смертью, 4 года провёл мой дедушка.

Акция «Блокадный хлеб» будет шагать по всему району. В школы и Конаковский колледж переданы хлеб и информационные листовки, на местах проведут свои интересные встречи со школьниками и студентами. К слову, о некоторых мероприятиях можно прочитать уже в этом номере. 27 января волонтёры также вышли на улицы города Конаково, угощали жителей «блокадным хлебом», вместе чтили память погибших героев.

Ещё одной торжественной миссией волонтёров стало поздравление свидетелей Великой Отечественной войны. Молодёжь вместе с сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения посетили детей войны Гертруду Ивановну Мясникову, Валентину Семеновну Блаженову, Юлию Алексеевну Комкову, Лидию Яковлевну Антонову, Галину Ивановну Образцову, Нину Семеновну Макарихину, Инну Владимировну Тарасенко.

2020 год мы проживаем под знаком Победы. Январская акция дала своеобразный старт череде общественно значимых мероприятий, которые будет проводить молодёжный центр «Иволга» вместе с волонтёрами и юнармейцами. На их плечи легла непростая задача – сделать память вечной, прославлять подвиги и поддерживать в сердцах молодёжи чувство безграничной благодарности советскому солдату. Хочется верить, что каждое мероприятие будет находить правильный отклик у жителей Конаковского района.

Анна РИХМАЙЕР.

ДВЕСТИ ГРАММОВ В ЗАЧЕРСТВЕЛОМ КИРПИЧИКЕ

В средней школе № 9 г. Конаково прошли «Уроки мужества» для школьников с 1 по 8 класс. Заместитель директора по внеклассной работе Ольга Сергеевна Панкова и зав. учебной частью Елена Борисовна Белоусова сумели создать особую эмоциональную атмосферу мероприятий. Школьники своими руками сделали гвоздики и символично возложили их к инсталляциям, изготовленным преподавателем истории Михаилом Юрьевичем Коростелёвым из предметов школьного музея военного времени. Пробитая пулей военная каска и фотохроники военных лет – урок, который запомнится ученикам надолго. Как и момент, когда они стояли в минуте молчания под звук метронома, отдавая дань памяти тем, кто в едином строю отстоял свой любимый город.

«Подвигу твоему, Ленинград!»

Цикл мероприятий, посвящённый 76-летию снятия блокады Ленинграда, прошёл в Юрьево-Девичьевском сельском поселении.

В библиотеке развернулась выставка книг «Город в стальном кольце», которая ежедневно собирает и детей, и взрослых читателей. В школе прошёл конкурс чтецов, в котором приняли участие 13 учеников школы. Победителями стали Сергей Бугаёв, Дмитрий Шеромов, Влад Пешкичев, Амина Сидорова.

Силами классных руководителей и учащихся школы создан рукописный альбом «900 дней отчаяния и мужества». Каждый класс представил рукописную страницу на тему блокады Ленинграда. Руководитель проекта - преподаватель истории Мария Бугаева сообщила, что альбом будет храниться в школьном музее.

27 января все учащиеся школы вместе с преподавателями посмотрели в досуговом центре фильм режиссёра Владимира Потапова «Крик тишины», который был выпущен в 2019 году к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Сюжет фильма описывает Ленинград в феврале 1942 года. Заканчивается самая страшная блокадная зима. Зина Воронова совсем отчаялась: её трёхлетний сын Митя ослабел, а карточки на хлеб уже отоварены на два дня вперед. Последняя надежда – эвакуация, но с маленькими детьми не берут. Тогда женщина идет на чудовищный шаг – эвакуируется, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время налета мальчика спасает девочка-подросток Катя. Она выдает Митю за своего брата и обещает себе сделать все, чтобы он выжил.

Фильм произвёл массу впечатлений на детей. По окончании фильма школьникам раздали по 125 граммов «блокадного хлеба», который показался детям особенно вкусным, отличавшимся от хлеба, к которому они привыкли. Дети ели хлеб под впечатлением от фильма, собирая губами последние крошечки с ладони.

Елена Спирина, художественный руководитель МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр