29 января – День образования Тверской (Калининской) области

Уважаемые жители Верхневолжья!

Сердечно поздравляю вас с 85-й годовщиной образования Калининской области!

Прошедшие годы стали важной главой в тысячелетней истории тверской земли – сердца России.

Самоотверженным трудом нескольких поколений жителей создан значительный промышленный, аграрный, интеллектуальный и культурный потенциал региона, построены города и поселки, введены в строй крупные объекты экономики, инфраструктуры и социальной сферы.

Мы преклоняемся перед доблестью, мужеством и силой духа жителей и защитников Верхневолжья, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны, восстановивших нашу область в мирное время и создавших фундамент для ее развития на многие десятилетия вперед.

Наша благодарность поколению победителей безмерна. Спасибо всем, кто хранит верность героическому наследию ветеранов, вкладывает в развитие Верхневолжья свой труд, талант и частицу души.

Сегодня нас объединяют искренние, теплые чувства к тверскому краю, гордость за его прошлое, стремление работать для его настоящего и будущего.

Желаю вам реализации планов, новых успехов и достижений на благо Тверской области. Пусть в каждом доме будут мир и согласие, уверенность в благополучной жизни своих родных, детей и внуков в родном регионе!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.