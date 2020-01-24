Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
1 февраля (суббота)
- Фестиваль «Зажги свою звезду» с участием коллективов ХШМиЮ г. Конаково. ДК «Современник». Начало в 11 часов.
- с 1 по 28 февраля - акция «С домашних полок - к новому читателю», посвящённая международному дню дарения книг. Конаковская МЦБ, с 10 до 18 часов.
- Встреча моделистов-конструкторов без компьютеров за чашкой чая. Конаковская городская библиотека. Начало в 13 часов.
- Массовые катания на коньках. МБУ «Конаковский лёд». Начало в 16.00 и 18.00, вход платный.
2 февраля (воскресенье)
- Первенство Конаковского района по плаванию. СК «Дельфин». Начало в 10 часов.
- Массовые катания на коньках. МБУ «Конаковский лёд». Начало в 16.00 и 18.00, вход платный.
- Турнир по хоккею на приз «Золотой шлем». Финал. ХК «Конлёд» - ХК «Ночной пингвин». МБУ «Конаковский лёд». Начало в 19.30, вход свободный.