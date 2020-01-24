МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

О ЛОГОТИПЕ КОНАКОВСКОГО

РАЙОНА ЗАМОЛВИМ СЛОВО



В течение нескольких месяцев в Конаковском районе проводилась активная работа по разработке вариантов логотипа и их общественное обсуждение в кругу краеведов, молодежи и активистов. В результате большой проведенной работы к участию в итоговом голосовании были допущены все представленные варианты эскизов, авторами которых стали жители нашего района. Мы все следили за выбором этих эскизов в социальных сетях и на главных информационных порталах.

Из 12 авторских вариантов, представленных на голосование, по результатам итогового подсчета голосов (публичный опрос и баллы, проставленные по пяти критериям членами комиссии) определен победитель. Им стал житель Конаковского района Сергей Зыков. Надо отметить, что конкурсной комиссией, в состав которой вошли ведущие историки и краеведы района, было принято решение о небольшой доработке логотипа. Автор учел все предложения, и данный логотип стал узнаваемым лицом нашего района. Конечно, задача авторов, принявших участие в работе по разработке логотипа, была непростой. Необходимо было отразить в небольшом рисунке краткое, но смысловое содержание, которое отображало бы главные символы нашего края, а главным символом должно было стать историко-географическое начало. И, конечно, в связи с этим мы видим на логотипе главный символ нашей малой родины – великую русскую реку Волгу, которая простирается по Конаковскому району с северо-запада до юго-востока. Волга – это наше всё! Она одна из самых крупных рек на Земле и самых больших в Европе. Ее длина составляет более 3500 километров. Волга-матушка – так ласково ее называют в России и, конечно, она радует нас своей красотой. А если сегодня говорить об историческом начале, то это прежде всего древнее село Городня-на-Волге. На логотипе мы видим очертания Городни в виде храма Рождества Богородицы. Первое упоминание о селении есть в летописи за 1312 год. Село имело несколько названий за свою многовековую историю. Это бывший город Вертязин (Х-ХV вв.), который принадлежал Великому Тверскому княжеству. Этот город подвергался набегам татаро-монголов. Когда Тверское княжество было присоединено к Московскому, Вертязин как город перестает существовать, но сохраняет за собой роль довольно крупного центра феодального землевладения и торговли. С ХVI века – это станция на дороге, проходившей из Москвы в Великий Новгород, а позднее (ХVII в.) ямщицкий тракт Москва - Санкт-Петербург. Согласно Московским писцовым книгам (ХIII-XIV вв.), в Вертязине находились шесть монастырей и одна каменная Пречистая Соборная церковь - теперешняя церковь Рождества Богородицы, которая возведена в 1390 году в честь окончания Куликовской битвы (1380 г.). Здесь находился монетный двор, где чеканились серебряные и медные монеты с надписью «Деньга Городенская». В ХVIII веке был построен Путевой дворец, автором которого стал крупнейший русский архитектор М. Казаков (1738-1812 г.). В Городне бывали русские императоры, высшие государственные деятели, с ней связаны имена А.С.Пушкина, А.Н.Герцена, И.А.Крылова, А.Н.Островского и др. И поэтому сегодня можно смело назвать Городню истоком нашей общей истории, началом всех начал. В небольшом графическом логотипе невозможно было отразить всё, но это и не было обязательным условием конкурса, но отразить начало нашей общей истории, которой мы сегодня можем гордиться, было вполне возможным.

В канун празднования 90-летия Конаковского района мы с гордостью узнаем наш логотип, узнаем в нем привычные очертания родного края и надеемся, что логотип станет любимым и понятным для многих.

Михаил СЕМЕНОВ,

краевед.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ



Студенты групп 1 курса Э-19 и Т-19 филиала МЭИ-КЭК приняли участие в конкурсе рисунка, посвященном Дню снятия блокады города Ленинграда.

Сначала первокурсники вспомнили места и даты, связанные с горькими и героическими событиями: 872 дня блокады, в результате которой умерли до 1,5 миллионов человек, битву за Ленинград, полководцев, приведших к освобождению города, дорогу жизни через Ладожское озеро, Пискаревское кладбище, дневник Тани Савичевой и даже кошек, которых завозили в город, чтобы они уничтожали мышей и крыс, поедавших запасы зерна, и многие другие события. На основе этой информации подручными средствами на простой бумаге студенты должны были отразить эти события и свои впечатления от них.

Каждый выбрал и нарисовал то, что больше всего его поразило или запомнилось. Рисунки поместили на стенд как напоминание о героической дате в истории страны.

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ВНОВЬ ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ!



Конкурс «Зажги свою звезду» проводится в Конаковском районе с 2008 года. По словам организаторов, с каждым годом мастерство участников растет, открываются новые таланты.

Первый отборочный концерт в рамках фестиваля состоялся в детской школе искусств села Селихово. Следующей свою программу на суд жюри и зрителей представит школа искусств деревни Мокшино «Элегия». Затем отборочные туры пройдут на площадках ДШИ города Конаково, Хоровой школы мальчиков и юношей, ДШИ поселка Новозавидовский и поселка Редкино. Заключительный отборочный концерт пройдет в детско-юношеском центре «Новая Корчева».

Имена победителей фестиваля определятся 15 февраля в ходе второго тура, который пройдет в формате заключительного концерта лауреатов фестиваля в концертном зале Хоровой школы мальчиков и юношей. Жюри определит, кто из участников заключительного концерта удостоится звания лауреата I, II, III степени, а также обладателя гран-при XIII районного фестиваля-конкурса талантов «Зажги свою звезду». Председатель жюри - заместитель заведующего отделом по культуре администрации Конаковского района Людмила Шапкина, в составе жюри - работники культуры Тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского, музыкальные руководители детских, хоровых школ искусств, детско-юношеских центров района.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

В администрации Конаковского района под руководством заместителя главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Натальи Малаховой прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Конаковского района.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в последнее время приобрела особую остроту. От эффективного решения данных вопросов, создания действенных механизмов профилактики дорожно-транспортных происшествий во многом зависит порядок на дорогах, а значит, жизнь и здоровье людей. Повестка дня заседания включила в себя наиболее актуальные вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения. Так, в ходе заседания члены комиссии обсудили вопрос о положении дел в сфере обеспечения БДД на территории Конаковского района за 2019 год.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Конаковского района Виктор Клишин подчеркнул, что аварийность на дорогах района остается актуальной, сохраняются традиционные причины аварий – несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, а также управление транспортном в состоянии алкогольного опьянения.

В отчетном периоде сотрудниками ГИБДД было зафиксировано 148 ДТП, в которых 13 человек погибли, получили травмы 198 человек. Стражами дорог выявлено 4775 нарушений ПДД, в 110 случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения, 145 водителей были задержаны по причине отсутствия прав, в 135 случаях автомобилисты нарушили правила, не предоставив преимущества пешеходам, в 369 случаях правила нарушили пешеходы.

Были рассмотрены другие актуальные вопросы, касающиеся содержания улично-дорожной сети, обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Заседание прошло в конструктивной деловой обстановке. По всем вопросам повестки дня приняты решения, направленные на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения в Конаковском районе.

Подготовила

Ирина Третьякова