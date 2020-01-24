К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

ДВА ДНЯ КРАЕВЕДЕНИЯ



В пятницу и субботу в Конаковском районе проходила межрегиональная научно-практическая краеведческая конференция, посвященная 90-летию образования Конаковского района, на которой присутствовали краеведы, потомки исторических личностей нашего края, представители администрации Конаковского района, журналисты и жители города. Организаторы конференции: Тверской государственный объединенный музей, Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина и ООО «Завидово девелопмент» при содействии администрации Конаковского района.

В пятницу, 24 января площадкой первого дня конференции стал Конаковский краеведческий музей. Самые известные у нас краеведы выступили в этот день со своими докладами.

В работе первого дня конференции приняли участие первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко и заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина, а также внук крестьянского поэта Спиридона Дрожжина и старожил города Валентин Морев, краеведы Михаил Семенов, Ирина Топунова, Людмила Лубова, Галина Прилепская, директор музея Елена Воронина и многие другие.

Об истории села Карачарово по архивным материалам очень интересно рассказала учёный-краевед Ирина Топунова. Эти исследования уже печатались на страницах нашей газеты (№№ 41, 42 за 2019 год). С докладом «Исследование роли семьи Конаковых в выборе названия города и района» выступила краевед Людмила Лубова-Ефремова, дочь известного краеведа Геннадия Лубова. Людмила Геннадьевна доступным языком, ссылаясь в своей работе на статьи в газете «Заря» прошлого века и исследования исторических документов, рассказала о значении слова «Конаков», о становлении капиталистических отношений в среде старообрядцев в начале 19 века, об истории семьи Конаковых и жизни Порфирия Петровича Конакова. Работы ее отца «Заря» также неоднократно публиковала.

Исторические труды Константина Ивановича Счётчикова анонсировал краевед Михаил Семёнов, руководитель музея «Родимая сторонушка» в селе Дмитрова Гора. И его заметки мы также часто публиковали. На его выступлении хотелось бы остановиться подробнее: ведь силами администрации Конаковского района к юбилею будут изданы труды К.И.Счетчикова. Михаил Семёнов в своей речи выразил мысли, наверно, всех участников конференции:

- В наше время, к сожалению, не многие проявляют интерес к краеведению, хотя для этого есть большие возможности: СМИ, Интернет, музеи, поисковые отряды, библиотеки и т.д. И сегодня главная задача нашего сообщества краеведов состоит в том, чтобы активнее привлекать наших граждан к краеведению, и в первую очередь, подрастающее поколение. В последнее время наблюдается тенденция к улучшению положения: появляются новые школьные музеи, устанавливаются памятники выдающимся землякам, прославившим наш край, в музеях, библиотеках и Дворцах культуры проходят творческие вечера и встречи, посвящённые нашим поэтам, писателям, художникам, ведутся краеведческие исследования, издаются новые книги и сборники. Всё это, конечно, радует, но интерес к краеведению и родному краю нужно активнее внедрять в массы. Незнание истории своей малой родины приводит к полному отсутствию интереса к истории своей страны. Академик Д.С.Лихачёв подчёркивал чрезвычайно важную и редкую особенность краеведения: «Есть еще одна чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность краеведения как науки. В ней нет «двух уровней». Одного уровня - для ученых-специалистов и другого - для «широкой публики». Краеведение само по себе популярно. Оно существует постольку, поскольку в его создании и его восприятии (потреблении) участвуют широкие массы. В этом отношении краеведение в системе наук занимает исключительное место». И, тем не менее, очень важно, чтобы в этой научной области были и оставались специалисты своего дела. Одним из таковых является наш земляк, историк и краевед Константин Иванович Счётчиков. Он относится к категории таких специалистов, которые в своих работах соединил две уникальные науки в единое целое: историю и краеведение.

Также свои краеведческие труды представили журналист, краевед Ирина Вдовенко (с темой доклада «Конаковский район в творчестве писателя Юрия Красавина») и библиотекарь Конаковской межпоселенческой библиотеки Полина Быкова (тема - «Самобытный художник Иван Иванович Творожников»). Также на конференцию приехали краеведы из соседнего города Клина. Это Елена Лазарева, заведующая сектором Клинской городской библиотеки № 2, которая по архивным материалам и семейным историям выпускников Клинской женской гимназии и Клинского реального училища рассказала об образовании Клинского уезда (тема - «Страницы истории образования в Клинском уезде начала XX века»).

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Второй день районной конференции прошёл в Доме-музее С.Д.Дрожжина. Выступили все заявленные участники, свободных мест в зрительном зале не было. Как старые знакомые собрались краеведы из п. Новозавидовского, Козлово, д. Мокшино, Вахонино, г. Клина. Среди них были и учителя, и библиотекари, и старожилы, а также члены музейного клуба «Журавушка». Очень сердечно и тепло рассказала о своём дедушке Лидия Викторовна Вдовина из п. Радченко, малоизвестном, но очень талантливом крестьянском поэте Иване Окуневе. Он был знаком со Спиридоном Дрожжиным, писал злободневные патриотические стихотворения, жил в д. Жуково, которую расселили во время затопления. В конце жизни он сжёг свой поэтический архив, оставив потомкам лишь несколько рукописных тетрадей.

Выступление профессора института славянской культуры М.В.Строганова о фольклорном собрании нашей жительницы А.И.Дементьевой содержало не только любопытную информацию о ее необычном репертуаре, но и призыв ко всем присутствовавшим найти ее потомков.

К юбилею Победы были приурочены два доклада о подвигах наших земляков. Из п. Старое Мелково О. Сидорова - «Лётчик Герой Советского Союза Павел Михайлович Архаров» и из п. Радченко Светлана Лампе - «Земляки в партизанском движении нашего района в годы Великой Отечественной войны». Большой отклик получил доклад о партизанах: некоторые слушатели признались, что пришли в музей послушать именно эту информацию. Из зала поступали предложения предоставить недостающие фотографии, добавить сведения о своих родственниках-партизанах, еще раз встретиться, созвониться. Жаркие обсуждения продолжились в перерыве между заседаниями.

После перерыва М.В.Строганов как председатель Тверского краеведческого общества предложил участникам конференции вступить в эту организацию для того, чтобы иметь возможность публиковать свои материалы на тверском краеведческом сайте.

Живую реакцию вызвало выступление краеведа из Клина Людмилы Лисицыной, которая представила архивные материалы о ткацкой фабрике братьев Поповых (нынешняя Завидовская фетровая фабрика). Выяснилось, что как в наше время, так и тогда историки путали адрес ее местоположения: в одних документах ее относят к селу Завидово, в других - к станции Завидово. Однако всех удивили ассортимент тканей, выпускавшихся этой фабрикой в начале ХХ века, а также большой штат рабочих и специалистов этого предприятия.

Также очень интересны и познавательны были сообщение о нашем древнейшем и красивейшем храме в Городне педагога православной гимназии А. Шалаевой и профессиональный исторический фильм отца Андрея Андронова «Завидово из глубины веков».

Участники межрегиональной районной конференции отметили, что два дня провели с пользой, обменялись бесценной краеведческой информацией и выразили желание продолжать подобные встречи, чтобы больше узнавать об уникальной истории нашего края.

Над материалом работали Л. КИКАЛО, Е. ПАВЛОВА

и М. МАЛАХОВ.