Мероприятие по правилам дорожного движения с таким названием провели в Конаковском районе отряд юных инспекторов движения и автоинспекторы.

Ежегодно в январе в Доме культуры ученики средней школы № 2 поселка Новозавидовский при поддержке Госавтоинспекции проводят окружное мероприятие с отрядами ЮИД под названием «Зебра приглашает в гости». 24 января в конкурсной программе участвовали четыре отряда юных инспекторов дорожного движения: отряд ЮИД «Радар» средней школы д. Мокшино, отряд ЮИД «Адреналин» средней школы п. Козлово, отряд ЮИД «Огонек» средней школы с. Завидово и отряд ЮИД «Зебра» средней школы №2 п. Новозавидовский.

Мероприятие состояло из нескольких практических этапов. Своими быстрыми и точными ответами на вопросы викторины дети подтвердили своё гордое звание – юный инспектор движения. Яркими творческими номерами ЮИДовцы затронули очень важные темы безопасности на дороге: быть яркими и заметными для водителей, соблюдать правила перехода проезжей части, правильно управлять велосипедом, показали опасные ситуации, которые приводят к ДТП. Своими рисунками и фотографиями по темам конкурсов «Мое автокресло», «Будь заметен на дороге» отряды напомнили детям и взрослым, что применение таких доступных вещей, как автокресло, ремень безопасности, светоотражатель, могут сыграть для человека неоценимую роль, помочь избежать травматизма на дороге.

В свою очередь, автоинспектор выразила благодарность педагогам и родителям, которые воспитывают дисциплинированных участников дорожного движения и помогают в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Встреча прошла в дружественной обстановке, все участники конкурса награждены Почетными грамотами управления образования администрации Конаковского района и ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. Проведение подобных мероприятий является важной составляющей в воспитания подрастающего поколения и в привитии навыков безопасного поведения на дороге. Помните, что Правила дорожного движения нужно не только знать, но и беспрекословно соблюдать.

Отряды ЮИД округа.