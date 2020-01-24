«ЗЕБРА ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ»

posted by admin on пт, 01/31/2020 - 10:29

Мероприятие по правилам дорожного движения с таким названием провели в  Конаковском районе отряд юных инспекторов движения и автоинспекторы. 
Ежегодно  в январе в Доме культуры ученики средней школы № 2 поселка  Новозавидовский при поддержке Госавтоинспекции проводят окружное мероприятие с отрядами ЮИД  под названием «Зебра приглашает в гости». 24 января в конкурсной программе участвовали  четыре  отряда  юных инспекторов дорожного движения:  отряд ЮИД «Радар» средней школы д. Мокшино, отряд ЮИД «Адреналин»  средней школы п. Козлово,  отряд ЮИД «Огонек» средней школы с. Завидово и отряд ЮИД «Зебра» средней школы №2  п. Новозавидовский. 
Мероприятие состояло из нескольких практических этапов. Своими быстрыми и точными ответами на вопросы викторины дети подтвердили своё гордое звание – юный инспектор движения. Яркими творческими номерами  ЮИДовцы  затронули очень важные темы безопасности на дороге: быть яркими и заметными для водителей, соблюдать правила перехода проезжей части, правильно управлять велосипедом, показали опасные ситуации, которые приводят к ДТП. Своими рисунками  и фотографиями по темам конкурсов «Мое автокресло», «Будь заметен на дороге» отряды напомнили детям и взрослым, что применение таких доступных вещей, как автокресло, ремень безопасности, светоотражатель,  могут сыграть для человека неоценимую роль, помочь избежать травматизма на дороге.   
В свою очередь, автоинспектор  выразила благодарность педагогам и родителям, которые воспитывают дисциплинированных участников дорожного движения и помогают  в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Встреча прошла в дружественной обстановке,  все участники конкурса награждены Почетными грамотами управления образования администрации Конаковского района и ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. Проведение подобных мероприятий  является важной составляющей  в воспитания подрастающего поколения и в привитии навыков безопасного поведения на дороге. Помните, что Правила дорожного движения нужно не только знать, но и беспрекословно соблюдать. 
Отряды ЮИД округа.

 

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