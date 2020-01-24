ИНТЕРЕСНЫЙ МИР КАЛЕНДАРИКОВ

Управлением образования администрации Конаковского района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району, ОНД и ПР по г. Конаково и Конаковскому району с 15 по 22 января был проведен традиционный районный конкурс карманных, настольных и настенных календариков на 2020 год. Цель конкурса - создание календариков, пропагандирующих дорожно-транспортную, пожарную безопасность, безопасность на дорогах и на льду, безопасность на железнодорожном транспорте.

На конкурс были представлены 115 календариков из 32 образовательных учреждений района (из 10 детских садов, 20 общеобразовательных учреждений и двух учреждений дополнительного образования - ДЮЦ «Новая Корчева» и ДЮЦ Конаковского района).

Один участник, группа воспитанников детского сада или семья могли представить на конкурс три календарика (по одному по каждой номинации), одно образовательное учреждение – не более 9 работ. Все календари должны быть авторскими, представлять самостоятельную оригинальную разработку, а не взятую в интернете. Конкурсная работа могла быть создана на компьютере, художественное оформление листа календаря могло представлять собой рисунок, коллаж, фотоколлаж, аппликацию, компьютерную графику. Практически все календарики, присланные на конкурс, сопровождались комментариями, призывами, стихотворными строками или наставлениями, призывами по безопасности: что можно делать, что нельзя. В ряде календарей мы увидели напоминание о том, как вызвать пожарных, скорую помощь или полицию.

Судило конкурс жюри в составе: Л.Н.Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования, И.В.Смирнов, начальник ОНД и ПР по г. Конаково и Конаковскому району, Т.Н.Кокорева, инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району, М.В.Шарапова, главный специалист управления образования, Т.В.Захмылова, главный специалист управления образования, Т.А.Малкина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ЦВР г. Конаково. Все члены жюри были единодушны во мнении, что календари, представленные на конкурс, представляют собой самостоятельные оригинальные разработки, интересные по форме и содержанию. Они яркие, красочные и привлекающие внимание, в каждой работе была какая-то изюминка. Дизайн календариков был достаточно разнообразен. Здесь и плоские и объемные календарики, календарики в форме башни, в форме объемных фигур, кубов, в форме книжек-раскладушек и т.д.

«Эти календарики, настенные, настольные, карманные - своеобразная наглядная Страна Безопасности» - так отозвалась о собранных конкурсных работах член жюри Т.А.Малкина. И это верно. Стоит отметить, что самое активное участие в разработке календариков приняли родители дошкольников. За это им большое спасибо! Ну а теперь про итоги. Они довольно объемны. Победителями и призерами районного конкурса карманных, настольных и настенных календариков на 2020 год стали:

В номинации «Карманные календарики»:

1 группа (дошкольники вместе со своими родителями): 1 место – Арина Давыдова, 3 года, вторая младшая группа № 8, МБДОУ детский сад № 12, воспитатель С.А.Дмитриева. 2 место – Варвара Карпик, МБОУ детский сад № 1 г. Конаково, воспитатель Д.Г.Карпик. 3 место – Иван Голубцов, 3 года, МБОУ детский сад № 9 г. Конаково, мама С.С.Голубцова, и Ефимкин Александр, подготовительная группа МБОУ СОШ д. Мокшино.

2 группа (учащиеся 1 - 4 классов): 1 место – Элина Седмиградская, 1 класс, МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, и Владислав Бумагин, 2 Б класс, МБОУ СОШ № 9 г. Конаково. 2 место – Всеволод Карпик, 9 лет, МБОУ гимназия № 5 г. Конаково, педагог Е.А.Молотова. 3 место – Арина Моисеева, 3В класс, МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, педагог М.А.Самсонова.

3 группа (учащиеся 5 - 9 классов): 1 место – Анастасия Морозова, 6 класс, МБОУ ООШ д. Старое Мелково, Артем Будехин, 7 класс, МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, педагог О.Г.Будехина; Ксения Трофимова, 9А класс, МБОУ СОШ № 7 г. Конаково. 2 место – Вероника Тихомирова, 7 класс, МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, педагог О.Г.Будехина; Данила Локтев, 9 класс, МБОУ СКШ № 4 г. Конаково. 3 место – Вячеслав Сокольников, 5 класс, МБОУ СОШ д. Мокшино; Александра Апостолова, 12 лет, МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева», педагог С.В.Потычкина; Виктория Кочеткова, 9 класс, МБОУ СКШ № 4 г. Конаково, и Алик Шарипов, 9 класс, МБОУ СКШ № 4 г. Конаково.

В номинации «Настольные календарики»:

1 группа (дошкольники вместе со своими родителями): 1 место – Валерия Папе, МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский. 2 место – Анна Хорина, группа № 2, МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, воспитатели О.К.Кукушкина и Т.В.Соколова; Егор Тюлюнов, группа № 9, МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, воспитатели Е.В.Высоколенко и В.Ю.Рунова, и Мария Жильцова, МБДОУ детский сад № 3 п. Редкино, воспитатель Н.К.Гольденштейн. 3 место – Александр Манченко, МБДОУ детский сад № 11 «ЦРР г. Конаково, мама Е.П.Манченко.

2 группа (учащиеся 1 - 4 классов): 1 место – Анна Ивченкова, 4-В класс, МБОУ СОШ № 7 г. Конаково. 2 место – Арсений Ермолаев, 3-А класс, МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, педагог Н.А.Ляпунова. 3 место – Кирилл Бунегин, 2-Б класс, МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, педагог Т.И.Седмиградская.

3 группа (учащиеся 5 - 9 классов): 1 место – Анастасия Живова, 8 класс, МБОУ СОШ п. Козлово, педагог А.С.Коркина. 2 место – Сергей Осипов, 9 класс, МБОУ СКШ № 4 г. Конаково, и Кира Бумагина, 7 класс, МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева». 3 место – Ксения Меркулова, Татьяна Ушакова и Татьяна Саблина, МБОУ СОШ с. Завидово.

В номинации «Настенные календарики»:

1 группа (дошкольники вместе со своими родителями): 1 место - коллективная работа, группа 11, МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, воспитатели О.В.Белова и Т.В.Ерофеева, коллективная работа, старшая группа № 6 МБДОУ детский сад № 14 г. Конаково, воспитатель А.В.Федорова. 2 место – Милана Творогова, 6 лет, МБДОУ детский сад № 1 д. Вахонино, воспитатель М.Г.Артамошина, Настасья Шапошникова, 5 лет, МБДОУ детский сад № 1 д. Мокшино, воспитатели Н.В.Сорокина и И.В.Шемарова, Иван Андреев, 3 года, вторая младшая группа № 8, МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, воспитатель С.А.Дмитриева, и коллективная работа второй младшей группы № 8, МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, воспитатель С.А.Дмитриева. 3 место – коллективная работа МБДОУ детский сад № 1 с. Дмитрова Гора, воспитатели Л.А.Белова и М.Н.Никоненко, Артем Гладышев, 4 года, МБДОУ детский сад № 14 г. Конаково, и коллективная работа второй младшей группы МБДОУ детский сад № 1 с. Дмитрова Гора, воспитатели Е.Н.Ванина и Н.В.Мурзайкина.

2 группа (учащиеся 1 - 4 классов): 1 место – отряд ЮИД «Главная дорога» МБОУ СОШ д. Вахонино, педагоги Е.А.Дудуева и Н.Н.Иванова, Маргарита Капкова и Наталья Шадрина, 3 класс, МБОУ СОШ п. Первое мая, педагог Н.Л.Новгородская. 2 место – Василиса Гончугова, 7 лет, МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева», педагог С.В.Потычкина, Семен Лазарев, 3-Б класс МБОУ СОШ № 3 г. Конаково, педагог О.В.Иванова, и Карина Величко, 3-В класс МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, педагог М.А.Самсонова. 3 место – Макар Козаченко, 4-Б класс МБОУ СОШ № 3 г. Конаково, педагог О.Ю.Панова, Юлия Балабонина, 2-Б класс МБОУ СОШ № 7 г. Конаково, педагог И.Л.Нечаева, Милана Рогова, 1-А класс МБОУ СОШ № 3 п. Редкино, и коллективная работа учащихся 1 – 4 классов МБОУ НОШ п. 2-е Моховое, педагоги С.В.Медведенко, Н.В.Прокопова и С.И.Щекатурова.

3 группа (учащиеся 5 - 9 классов):

1 место – Артем Царицын, 13 лет, МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района, и Виктория Малышева, 9 класс МБОУ СОШ № 1 г. Конаково им. Дениса Стребина, педагог Т.В.Грачева. 2 место – Алена Верхова, 11 класс МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева», педагог С.В.Потычкина, и Александра Апостолова, 12 лет, МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева», педагог С.В.Потычкина. 3 место – Анастасия Шестова, 9 класс, 15 лет, МБОУ СКШ № 4 г. Конаково.

В дополнительной номинации «Оригинальное исполнение»: 1 место – Денис Шерстнев, МБДОУ детский сад № 3 п. Редкино, воспитатель Н.И.Пашкова.

Все победители и призеры награждены дипломами управления образования администрации Конаковского района. На одном из календариков написано: «Соблюдайте правила безопасной жизнедеятельности - будете счастливы и здоровы!». И мы с этим согласны.

Любовь КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района, председатель жюри.