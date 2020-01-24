«GRAND-PRIX» - ЭТО КРУТО!

Юные воспитанники хореографа ДК «Современник» Елены Жугару часто выезжают на конкурсы и всегда возвращаются с почетными наградами. Не стала исключением и новая поездка. 26 февраля хореографические ансамбли «Тип-Топ», «Жемчужина» и «Ясмина» выступили на сцене детской школы искусств им. М.А.Балакирева (г. Москва) в рамках VI Всероссийского фестиваля-конкурса искусства «Grand-Prix».

Искрометный танец «Ух, пираты!» принес ансамблю «Тип-Топ» звание лауреата II степени. «Ясмина» и «Жемчужина» получили дипломы I степени, притом что конкуренция была очень серьёзной.

- В конкурсной программе фестиваля мы увидели многих сильных и интересных выступлений, - отмечает Елена Валентиновна. – Участие в подобных мероприятиях не только укрепляет командный дух нашего коллектива, но и мотивирует детей отдавать занятиям больше сил и энергии, открывает новые творческие горизонты. «Grand - Prix» стал ярким событием в жизни моих конкурсанток и сопровождавших их родителей. Огромное спасибо директору ДК «Современник» Наталье Анатольевне Сергеевой за активную поддержку всех наших инициатив и замыслов. Искренне благодарим руководство Хоровой школы мальчиков и юношей за предоставление комфортабельного автобуса для поездки на этот престижный конкурс!