30 января Губернатор Игорь Руденя в Ржеве провел совещание о ремонте дорог и благоустройстве города в преддверии празднования 75-летия Победы. Одной из тем стал ремонт автодороги от трассы М-9 «Москва – Рига» до Ржева.

«Сейчас идет реализация большого плана по ремонту дорог в Ржеве и районе, а также общественных пространств. В центре города проведены работы по реконструкции монумента на Соборной горе. Завершается реконструкция четырехполосной дороги у мемориала. В течение двух лет также планируем сделать парадный въезд в Ржев», – сказал Игорь Руденя.

На участке дороги у Ржевского мемориала Советскому солдату оборудуют съезды и выезды с территории мемориального комплекса. Рядом началось строительство заправочной станции «Лукойл». До 9 мая будут проведены работы по приведению в нормативное состояние подъездных путей к расположенной вблизи мемориала площадке Международной поисковой экспедиции «Калининский фронт», обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке.

Будет отремонтирован участок до деревни Хорошево. Помимо ремонтных работ полотна планируется привести в порядок мост через реку Большая Лоча. Для повышения безопасности движения и удобства водителей – увеличить радиус нескольких поворотов. На протяжении дороги от М-9 до Ржева заложено строительство путепроводов через железнодорожные переезды, новых развязок, в том числе на пересечении дорог «Москва-Рига» – Хорошево и Ржев – Сухуша.

Также обсуждалось продолжение благоустройства Ржева.

В 2019-м в программу вошло более 22 объектов улично-дорожной сети, 28 дворовых территорий, 25 детских площадок, ремонт кровель и фасадов 59 многоквартирных домов, а также зоны отдыха, памятные места.

В 2019 году проведена реконструкция Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении Ржева от немецко-фашистских захватчиков. В ходе рабочих поездок в город Губернатор поручил обеспечить комплексное благоустройство Обелиска, сделать ограждения для безопасности посетителей, отремонтировать подходы к комплексу. Эти и другие мероприятия вошли в план работ на 2020 год.

После совещания Игорь Руденя осмотрел мост через реку Большая Лоча.

Министерству транспорта региона поручено представить предложения по приведению сооружения в нормативное состояние. Губернатор подчеркнул – до начала работ нужно обеспечить безопасность движения на объекте, в частности, установить светофор для организации реверсивного проезда.

30 января Игорь Руденя вместе с фронтовиками принял участие в мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. Губернатор также ознакомился с выполнением работ по обеспечению инфраструктуры мемориала. В Ржеве глава региона вручил ветеранам памятные юбилейные медали «75 лет Победы», пообщался с ветеранским активом города и района.

Пресс-служба Правительства Тверской области