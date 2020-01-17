30 января в Твери состоялся круглый стол «Новые точки роста: экосистема и кадры для бизнеса», организованный ОТП Банком и Правительством Тверской области. Обсуждалось развитие инвестиционного потенциала региона, а также кадровое обеспечение рынка труда Верхневолжья.

Формат мероприятия — открытый диалог представителей бизнеса и органов исполнительной власти региона. По итогам круглого стола будет сформирован план совместных мероприятий по укреплению инвестиционной привлекательности Тверской области, привлечению и закреплению на предприятиях квалифицированных сотрудников.

Участие в круглом столе приняли действующие предприниматели региона, представители Министерства экономического развития Тверской области, ОТП Банка, Центробанка России, высших и средних профессиональных учебных заведений.

В Тверской области разработана государственная программа «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды» на 2020- 2025 годы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, ключевые задачи — рост экономики, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса. В числе важнейших показателей — повышение качества жизни граждан и рост числа рабочих мест во внебюджетной сфере.

Основной ориентир в работе по разным направлениям программы — эффективная реализация в Тверской области национальных проектов. Кроме того, до 2024 года запланировано выполнить 12 региональных приоритетных проектов, координировать которые будет единый проектный офис.

Итогом реализации программы должно стать достижение ряда ключевых показателей. Планируется, что в 2024 году валовый региональный продукт составит свыше 592 млрд рублей (на 163 млрд рублей больше, чем в 2019-м). Инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 100 млрд рублей по сравнению с 79 млрд рублей в 2019 году. Всего в настоящее время в Тверской области реализуется более 60 инвестпроектов сроком до 2028 года и созданием свыше 17 тысяч новых рабочих мест.

Предполагается обеспечить рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,2 тысячи — до 52,2 тысячи человек, а также трудоустроенных в малом бизнесе граждан на 34 тысячи – до 211 тысяч. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте должна вырасти почти до 35% в 2024 году по сравнению с 30% в 2019-м.

Среди новых мер поддержки бизнеса, предложенных в программе — проведение мониторинга эффективности системы налогообложения и действующих налоговых льгот. Большой объём работы запланирован в сфере индустриальных парков, на эти цели заложено более 790 млн рублей. В 2020-2021 годах будут построены сети водоснабжения и водоотведения парка «Боровлёво-3» под Тверью, обеспечено газоснабжение площадки. Начата подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс» в Калининском районе. В рамках промышленного парка «КСК» будет обеспечен льготный доступ малого бизнеса к производственным площадям.

Порядка 118 млн рублей регион направит на развитие инфраструктуры на монотерриториях. Основную часть финансирования обеспечит фонд МОНОГОРОДА.РФ. В настоящее время в высокой готовности находится совместный проект по созданию в Кувшиново современного тепличного комплекса. Общий объём инвестиций в проект составит около 4,6 млрд рублей.

В 2020 году начала действовать ещё одна новая мера поддержки — «промышленная ипотека» — предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей.

Региональный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства планирует увеличить число предоставленных займов с 325 в 2020-м до 502 в 2025 году. Объём поручительств также будет увеличен, что позволит привлечь в экономику региона более 5,5 млрд рублей в 2025 году. В 2020-м показатель ожидается на уровне 912 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области