Контракт Тверского вагоностроительного завода с ФПК занял первое место в ТОП-5 крупнейших сделок в мире на поставку железнодорожного транспорта

Тверской вагоностроительный завод возглавил ТОП-5 рейтинга производителей железнодорожных подвижных составов, заключивших в 2019 году крупнейшие контракты на поставку продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные IRJ Pro Fleet Monitor.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) – дочерняя компания российского железнодорожного холдинга РЖД – разместила крупнейший за 2019 год заказ на поставку железнодорожного подвижного состава в мире, согласно IRJ Pro Fleet Monitor, говорится в сообщении.

«ФПК заказала у Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), входящего в структуру Трансмашхолдинга, до 3,7 тыс. пассажирских вагонов. Контракт стоимостью 237 млрд рублей включает твердый заказ на поставку 2,6 тыс. вагонов в период с 2019 по 2025 год и опцион на еще 1,1 тыс. вагонов», – конкретизирует ТАСС.

Производство вагонов нового модельного осуществляется в рамках долгосрочного соглашения, заключенного между АО «ФПК» и ОАО «ТВЗ» в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года. Документ разработан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина и решениями Минтранса России, а также с учетом проекта стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших 10 лет. Для нас это большая ответственность, с которой тверские вагоностроители справятся с учетом традиций, истории завода», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Всего в прошлом году в мире было подписано пять контрактов, стоимость каждого из которых превысила $1 млрд. Их совокупная стоимость составляет $10,39 млрд

Вторым по величине стал контракт стоимостью $2 млрд, заключенный в октябре со Škoda Transportation на поставку до 45 шестивагонных поездов для варшавского метро.

Третью строчку занимает консорциум CAF, Pacific Partnership и DIF Infrastructure V, который выиграл контракт стоимостью $1,9 млрд на поставку 117 дизель-электрических поездов в Новый Южный Уэльс в Австралии.

Администрация железных дорог Тайваня (TRA) подписала контракт стоимостью $1,6 млрд с Hitachi Rail на поставку 50-ти 12-вагонных составов междугородних поездов. Это четвертая по величине сделка в этой сфере.

«Пятерку» замыкает также РЖД с контрактом стоимостью $1,2 млрд с Siemens и «Уральскими локомотивами» на поставку 13 высокоскоростных поездов Velaro Rus.

Общая стоимость заключенных в течение прошлого года контрактов на поставку подвижного состава превысила $30 млрд, что на 25% больше, чем в 2018 году.