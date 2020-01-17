ТЕПЕРЬ ПИСАТЬ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ



Тверская область включена в систему прямой коммуникации власти и граждан



В 2019 году органами региональной и муниципальной власти Тверской области было предоставлено свыше 13,3 тыс. ответов гражданам на их сообщения в социальных сетях. Только в официальной группе Правительства Тверской области средний ежемесячный охват аудитории составляет более 60 тысяч человек. По поручению губернатора Игоря Рудени эта работа ведется с использованием системы «Инцидент-менеждмент», задача которой – обеспечить прямую оперативную связь между представителями власти и жителями и ускорить решение социально значимых вопросов.

О необходимости совершенствования механизмов прямой коммуникации власти и граждан заявил Президент России Владимир Путин 30 января на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

«Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих наших людей. Поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы», – сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроены во многих регионах.

«Эти современные технологии, выстроенные «в цифре», позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин поставил задачу тиражировать по всей стране положительные практики отдельных регионов.

Перед заседанием Совета по развитию местного самоуправления президент посетил Центр управления Московской областью в Красногорске. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты. По мнению Владимира Путина, такие же цифровые платформы нужно создавать во всех субъектах Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления.

В Тверской области система «Инцидент-менеджмент» в режиме онлайн отслеживает в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники сообщения граждан по проблемным темам и незамедлительно «дает сигнал» власти, что позволяет приступить к решению вопросов, не дожидаясь формального поступления жалоб по традиционным бюрократическим каналам. Все жалобы и отзывы сортируются по профилям муниципалитетов и министерств, после чего начинается их отработка. Для ответа в сети через систему отводится 24 часа. Это удобно людям, которым не надо искать ответственных, записываться в приемные различных ведомств и стоять в очередях, а можно легко и просто, в удобное время обратиться в цифровое «единое окно».