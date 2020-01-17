Тверская область вошла в ТОП-10 регионов по упоминаемости в СМИ в контексте «майского указа» президента Владимира Путина

Тверская область заняла 8-е место в медиарейтинге регионов-лидеров, которые наиболее часто упоминались в СМИ в 2019 году в контексте указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия». Напомним накануне, 29 января, губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание по реализации национальных проектов в регионе. В режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие главы муниципалитетов. Обсуждались итоги работы в 2019 году и планы на 2020-й. «В соответствии с Посланием Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, нужно решать масштабные социальные и экономические задачи. Темпы изменений должны расти с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами. Национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии», – сказал Игорь Руденя. В 2019 году в Тверской области была проведена большая работа по формированию региональных составляющих национальных проектов и привлечению федеральных средств на их реализацию. Разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. Объём финансирования составил 10,3 млрд рублей, по этому показателю Верхневолжье занимает 7-е место в ЦФО. По национальному проекту «Демография» открыто 2 новых детских сада в Старицком и Лихославльском районах, закуплено 17 социальных автомобилей для доставки жителей региона старшего возраста. По нацпроекту «Образование» открыты школы в микрорайонах «Брусилово» и «Юность» Твери, созданы центры опережающей профподготовки, цифрового образования, ресурсный центр поддержки добровольчества. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретено более 70 единиц оборудования для сердечно-сосудистых центров, свыше 60 единиц оборудования для областного онкодиспансера. По нацпроекту «Жильё и городская среда» из аварийного жилья переселены более 190 жителей Ржева, Торопецкого, Конаковского районов. Благоустроено 56 дворовых территорий и 93 общественных пространства. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 104 км дорог регионального, 35,6 км дорог местного значения. Удалось повысить безопасность на магистралях области. Участие в национальном проекте «Культура» позволило провести капремонт в 4 сельских домах культуры, закупить новое оборудование для 4 детских школ искусств. Благодаря финансированию по нацпроекту «Экология» закуплено более 200 единиц лесопожарной техники. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» начал работу центр «Мой бизнес» в Твери. Предпринимателям выдано 218 займов на льготных условиях, 87 банковских гарантий, которые помогли привлечь в экономику региона более 1,6 млрд рублей. В 2020 году общий объём финансирования национальных проектов в Тверской области составит 11,8 млрд рублей. В числе приоритетов глава региона Игорь Руденя обозначил строительство новых образовательных учреждений. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию как минимум 7 детских садов и новую школу на 1224 места. Приоритеты в здравоохранении – формирование современной и эффективной системы медицинского обслуживания, ремонт существующих и строительство новых учреждений, развитие службы скорой помощи, решение кадрового вопроса в отрасли. Одним из ключевых факторов развития территорий Игорь Руденя назвал формирование комфортной среды в городских и сельских поселениях. Ещё одно важнейшее направление – активная поддержка малого и среднего бизнеса для повышения темпов роста экономики, создания новых предприятий и рабочих мест. Также губернатор поставил задачи по повышению доступности спорта и культуры для жителей региона: строительству новых спортивных объектов и площадок для сдачи нормативов ГТО, увеличению числа качественных спортивных и культурных мероприятий. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.