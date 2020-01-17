Игорь Руденя вручил юбилейные медали «75 лет Победы» ветеранам Ржева и Ржевского района

30 января Губернатор Игорь Руденя на встрече с ветеранами Ржева и Ржевского района вручил им юбилейные медали «75 лет Победы».

Награждены участники Великой Отечественной войны Нина Ивановна Глушкова, Вилиор Иванович Добрынин, Евгений Степанович Книга, Евгений Николаевич Поярков, Иван Алексеевич Хвостенко, Евгений Михайлович Шелехов.

Медали вручены бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей Александру Никитовичу Громову, Валентине Трофимовне Дударевой, Ларисе Ивановне Молчановой, Евгению Ивановичу Соловьёву, жителям блокадного Ленинграда — Зинаиде Васильевне Лебедевой, Нине Яковлевне Тимофеевой, труженикам тыла — Зинаиде Александровне Берсеневой и Евдокии Тимофеевне Николаевой.

«Для меня и для моих коллег большая честь выполнить почётную миссию – вручить по поручению Президента России Владимира Путина юбилейные медали вам, тем людям, которые отстояли нашу свободную и независимую страну. Искренне благодарю вас. В Ржеве мы особенно сильно чувствуем величие подвига нашего народа. Именно здесь Красная Армия разрушила планы врага по новому наступлению на Москву. Подвиг наших солдат и офицеров всегда будет жить в нашей памяти», — сказал Игорь Руденя.

«Ржев для меня — это огромное историческое событие, самая кровопролитная и важная битва Великой Отечественной войны. Эта победа спасла Москву и всю страну. Мы все должны помнить об этом», — отметил актер театра и кино, поэт, Народный артист РСФСР, Член Союза писателей России Михаил Ножкин, который также принял участие в торжественной церемонии.

За чашкой чая Игорь Руденя обсудил с ветеранами актуальные вопросы развития Ржева и Ржевского района. Как рассказали ветераны, жители муниципалитета ждут открытия сосудистого центра. По инфомрации Министерства здравоохранения Тверской области, учреждение планируется открыть в 2020 году. Также в планах на этот год — ремонт станции скорой помощи, открытие в Ржеве филиала областного перинатального центра. Профильным Министерствам даны соответствующие поручения.

Также на встрече шла речь о патриотическом воспитании молодёжи. Губернатор отметил, что патриотические проекты в последние годы собирают всё больше и больше участников, в частности, ежегодное шествие «Бессмертного полка».

Представители старшего поколения обратились к Губернатору с просьбой оказать содействие в проведении благоустройства улицы Паши Савельевой в Ржеве. Игорь Руденя поручил региональному Министерству транспорта включить этот объект в план работ на 2020 год.

Игорь Руденя также рассказал о том, что запланирована реконструкция дороги на въезде в Ржев со стороны Ржевского мемориала Советскому солдату.

Перед встречей Игорь Руденя вместе с ветеранами приняли участие в мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату.

Открытие монумента станет одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы. Идею создания мемориального комплекса поддержал Президент России Владимир Путин.

Ржевский мемориал – первый крупнейший памятник советскому солдату в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с мемориальным комплексом на Мамаевом кургане в Волгограде, Памятнику Матросу и Солдату в Севастополе, комплексом «Поклонная гора» в Москве и другими знаковыми памятниками.

Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сделать свой вклад в создание мемориала может каждый. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru. В настоящее время собрано более 307 млн рублей.



Пресс-служба Правительства Тверской области