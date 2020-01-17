Пять муниципалитетов Тверской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

29 января Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На утверждение комиссии были представлены заявки муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

Всероссийский конкурс был организован в 2018 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В этом году на конкурс впервые будет представлено сразу пять проектов от Тверской области, в 2019 году в конкурсе участвовали три проекта, в 2018-ом – два.

В Бежецком разработан проект по благоустройству территории городского сада – «Бежецкий верх». Кашин рассчитывает получить поддержку на благоустройство туристического маршрута в исторической части города. Конаково представит на конкурс проект по благоустройству набережной реки Волги от пристани до храма. В Лихославле намерены реконструировать парк «Победа», в Нелидовском городском округе - благоустроить центральную часть города в границах площади Ленина, улицы Мира, улицы Нахимова и улицы Строителей. Каждый из проектов был разработан с учётом мнения местных жителей.

«Хочу поблагодарить все муниципальные образования за большую проделанную работу, потому что представленные проекты – это совершенно другой уровень. Вы пошли не просто по пути решения хозяйственных вопросов – ремонт дорог, фасадов, коммуникаций, вы представили проекты, которые действительно смогут улучшить территории», - отметил Игорь Руденя.

Комиссией поддержаны все проекты. До конца этой недели заявки для участия в конкурсе от Тверской области будут поданы в Минстрой России.

В прошлом году была завершена реализация двух проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по итогам 2018 года. На комплексное благоустройство улицы Евстафьевская в Осташкове из федерального бюджета было выделено 55 млн рублей. Проектом было предусмотрено создание бульвара на улице Евстафьевская от улицы Рабочая до переулка Чайкин и от переулка Чайкин до берега озера Селигер. В рамках проекта выполнены работы по комплексному благоустройству улицы: укладке тротуарной плитки, полной замене электроосвещения, установке малых архитектурных форм, в том числе, беседки с портами для зарядки мобильных устройств, проведен ремонт колодцев подземных коммуникаций, высажены деревья, посеяны газоны.

В Торжке после реновации был открыт парк культуры и отдыха - грант из федерального бюджета на реновацию составил 50 млн рублей. В парковой зоне у городского Дома культуры благоустроили аллею, тротуарные дорожки, проезды и площадки, установили скамейки, линии освещения, детскую площадку с игровым комплексом, а также пандус для маломобильных граждан.

В 2019 году федеральную поддержку получили проекты Старицы и Удомельского городского округа. В 2020 году будет проведено благоустройство набережной на территории старицкого Городища, включая установку смотровых площадок, беседок, обустройство пешеходной зоны, парковки и других элементов. На эти цели направят 40 млн рублей. Финансирование проекта по приведению в порядок парковой зоны по улице Венецианова в Удомле составляет 75 млн рублей. На заседании комиссии были рассмотрены «дорожные карты» выполнения работ в рамках заключённых контрактов. В Старице подрядчик приступил к очистке территории, в Удомле – работы начнутся с наступлением весны.

Также на заседании комиссии были подведены итоги реализации программы регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году и рассмотрен план мероприятий на 2020 год.

В настоящее время сформирован перечень дворовых и общественных территорий, которые будут благоустроены в муниципальных образованиях в 2020 году. Всего в текущем году планируется реализовать 90 проектов: благоустроить 26 дворовых территорий и 64 общественные пространства в 38 муниципальных образованиях.

Бюджет региональной программы в 2020 году составит порядка 388,5 млн рублей, в том числе 376, 9 млн рублей – средства федерального бюджета, 11,6 млн рублей - областного.

Адресный перечень объектов и распределение субсидий будут утверждены на одном из ближайших заседаний Правительства Тверской области.

В рамках регионального проекта в 2019 году в 24 муниципалитетах было благоустроено 56 дворов, в 48 муниципальных образованиях приведены в порядок 93 общественные пространства: парки, скверы, набережные, детские площадки, городские улицы.

В Ржеве в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы проведены работы по благоустройству 27 общественных территорий. В Твери в программу вошло 6 объектов.

Работы на всех объектах завершены в полном объёме. Два лучших проекта включены в реестр реализованных практик Минстроя России – это благоустройство парка «Молодёжный» в посёлке Селижарово и благоустройство Комсомольского сквера в Конаково.

В общей сложности на реализацию проекта в прошлом году было направлено 449,6 млн рублей: 411,1 млн рублей – средства федерального бюджета, 38,5 млн рублей - регионального.

Пресс-служба Правительства Тверской области