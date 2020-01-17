В Тверской области реализуется проект «Альтернативный социум»

В 2019 году по итогам конкурсного отбора программы Фонда «Не оступись!» среди субъектов страны для реализации был отобран проект Тверской области «Альтернативный социум», который направлен на профилактику преступности и правонарушений несовершеннолетних. С января текущего года Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям приступил к реализации программы.

В мероприятиях программы принимают участие 19 учреждений социальной защиты населения Тверской области, 10 образовательных организаций, учреждения здравоохранения и культуры региона, управление по труду и занятости Тверской области, 11 общественных организаций и другие.

Проектом предусмотрено проведение мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в социально значимую деятельность, повышение квалификации специалистов, работающих в данной сфере, создание условий для развития личности каждого ребёнка, привлечение некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, добровольцев к решению задач по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

Пресс-служба Правительства Тверской области