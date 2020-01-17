Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с 85-летием образования Тверской области

29 января отмечается 85-летие со дня образования Тверской (Калининской) области. С этим событием жителей Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Прошедшие годы стали важной главой в тысячелетней истории тверской земли – сердца России. Самоотверженным трудом нескольких поколений жителей был создан значительный промышленный, аграрный, интеллектуальный и культурный потенциал региона, построены города и поселки, введены в строй крупные объекты экономики, инфраструктуры и социальной сферы», — говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул: мы преклоняемся перед доблестью, мужеством и силой духа жителей и защитников Верхневолжья, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны, восстановивших нашу область в мирное время и создавших фундамент для ее развития на многие десятилетия вперед.

Основная территория, составляющая современную Тверскую область, как самостоятельно управляемое административное образование сложилась в конце XVIII века. В ноябре 1775 года было создано Тверское наместничество, в декабре 1796 года окончательно образована Тверская губерния.

29 января 1935 года постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета была образована Калининская область. Первоначально в её состав был включен 51 район, затем их число менялось. Окончательно процесс оформления районов на территории области завершился в начале 1970-х годов.

Пресс-служба Правительства Тверской области