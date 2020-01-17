В феврале мобильные бригады врачей из Твери посетят пять районов Верхневолжья

В Тверской области сформирован график выездов мобильных бригад врачей на февраль 2020 года. Врачи из областного центра посетят пять районов Верхневолжья – Рамешковский, Кувшиновский, Лихославльский, Максатихинский и Спировский.

Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог и оториноларинголог.

Выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.

Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил перед Министерством здравоохранения Тверской области Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

Ближайший выезд запланирован на 6 февраля в Рамешковскую ЦРБ. 11 февраля мобильная бригада будет работать в Кувшиново, 13 февраля – в Лихославле, 18 февраля – в Максатихе, 27 февраля – в Спирово.

В состав мобильных групп входят специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, ряда больниц города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области