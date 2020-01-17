Новое высокотехнологическое оборудование для тверской областной больницы планируется приобрести в 2020 году

В 2020 году для областной клинической больницы планируется приобрести аппарат поддержания функции сердца и лёгких (ЭКМО), который позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам, нуждающимся в респираторной поддержке. На заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени одобрено решение направить на эти цели порядка 11 млн рублей.

Также на заседании Бюджетной комиссии утверждено финансирование общим объёмом свыше 1,4 млн рублей для закупки 752 тонометров для измерения артериального давления, которые будут подарены ветеранам Тверской области.

«За счёт активного участия в национальном проекте «Здравоохранение», системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь», – считает Игорь Руденя.

Аппарат ЭКМО обеспечивает экстракорпоральную мембранную оксигенацию крови (насыщение кислородом), когда человек не может дышать самостоятельно. Он является самым передовым и эффективным в лечении пациентов в критическом состоянии. Это тяжёлая дыхательная недостаточность на фоне вирусно-бактериальных пневмоний, отравление продуктами горения, тяжёлые травмы при ДТП, тяжелая сердечная недостаточность на фоне острого инфаркта миокарда, проведение сердечно-легочной реанимации. ЭКМО используется для стабилизации тяжёлых пациентов перед и во время доставки в федеральные лечебные учреждения, для подготовки пациентов перед трансплантацией лёгких и сердца.

Пресс-служба Правительства Тверской области