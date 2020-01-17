Тверская область примет Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу

С 30 января по 2 февраля 2020 года в Твери на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова состоится Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе «К1». В турнире примут участие спортсмены из разных городов России.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение в тверском регионе состязаний подобного уровня способствуют популяризации спорта, приобщению молодежи к занятиям физической культурой.

Отстаивать честь Верхневолжья на соревнованиях будут ведущие бойцы федерации кикбоксинга Тверской области: Дурсун Аширов, Юрий Заатов, Сухроб Авраков, Данил Прохоренко, Егор Изюмин, Николай Зарипов, Ислам Шахалиев и другие.

В рамках Чемпионата пройдёт фестиваль по кикбоксингу в дисциплинах: «К1» и «фулл-контакт».

Торжественное открытие соревнований состоится 31 января в 11.30.

Пресс-служба Правительства Тверской области