Игорь Руденя: в Тверской области до 2026 года расселят более 5100 человек из аварийного жилья площадью почти 90 тыс. кв. метров

28 января Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом стала реализация адресной региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах.

«В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин особое внимание уделил решению жилищного вопроса. Реализация программы по переселению из аварийного жилья является важной частью общей работы по исполнению поручений главы нашего государства. К 1 сентября 2025 года в Тверской области должно быть расселено порядка 90 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. Программа касается более 5100 человек», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: программа также позволяет решать в Верхневолжье задачи развития строительной отрасли и индустрии стройматериалов, формирования современной городской среды.

Игорь Руденя особо подчеркнул, что многоквартирные дома, в которые переселяются жители области, должны соответствовать всем требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству придомовых территорий. До 2025 года в Тверской области по программе будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го.

Программа реализуется поэтапно. В рамках первого (2019-2020 годы) новое жилье будет предоставлено 450 гражданам. В этот этап вошли города Тверь, Ржев, Торжок, Зубцовский, Конаковский, Торопецкий и Бельский районы. Жители области уже начали переезжать в новые квартиры. Новый 2020 год в современном благоустроенном жилье встретили более 180 человек.

Во второй этап (2020-2021 годы) включены Тверь, Ржев, Зубцовский, Конаковский, Сандовский, Старицкий районы, Нелидовский городской округ. Новое жилье здесь получат более 530 человек.

Участники третьего этапа программы (2021-2022 годы) – Ржев, Конаковский, Спировский районы, Нелидовский и Вышневолоцкий городские округа. В этих муниципалитетах планируется переселить более 440 человек.

Самыми масштабными по объемам реализации станут четвертый, пятый и шестой этапы. Они охватят более 20 муниципальных образований, где в новые квартиры переедет свыше 3670 жителей региона.

Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будет направлено порядка 4 млрд рублей: свыше 3,4 млрд рублей из федерального бюджета и около 560 млн рублей из регионального.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить жителей аварийных квартир, признанных таковым до 1 января 2012 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области