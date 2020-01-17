В столице Верхневолжья пройдёт Неделя тверской книги

11 февраля в 16:00 в большом читальном зале Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького состоится торжественное открытие XXVI Недели тверской книги. Ежегодно событие объединяет авторов, писателей, художников, музыкантов, журналистов, краеведов, издателей, читателей, библиотекарей региона.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, Неделя тверской книги — это одно из значимых событий в культурной жизни региона.

«Очень важно, что ежегодно в центре внимания мероприятия остаются актуальные вопросы приобщения к чтению молодёжи, сохранения исторического наследия нашего края, сбережения непреходящих духовных и нравственных ценностей», – считает Игорь Руденя.

На церемонии открытия мероприятия будет представлена выставка «Тверская книга - 2019», демонстрирующая около 500 изданий, состоится награждение лауреата ежегодной областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, вручение «Приза симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками». Диплома «Открытие года» удостоится книга, которая, по мнению библиотекарей, отличается новизной тематики или глубиной содержания, фундаментальностью исследований или особенным полиграфическим исполнением. Будет дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», которая служит пополнению фондов.

Программа 26-й Недели тверской книги насыщена разнообразными событиями, в том числе посвященными юбилейным датам. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоится встреча с Марией Любимовой, внучкой Героя Советского Союза М.В. Смирновой; к 160-летию Тверской областной библиотеки - презентация проектов главной библиотеки региона; к 25-летию выхода в свет монографии Э. Клюга «Княжество Тверское (1247-1485 гг.)» - вечер с участием редакционного совета книги.

Также состоятся презентации книг Д. Подушкова «Граф Аракчеев с озера Удомля», Е. Борисова «Автопортрет на фоне снегопада», А. Головкина «Деревенские нэпманы», Ф. Батыргареева «Метрические книги мусульман города Твери», В. Савельева «Тверской императорский дворец: таинства высочайшего быта», М. Соколовой «Повести и рассказы о Родине» и других.

Кроме того, в рамках Недели пройдёт награждение победителей и лауреатов III Областного творческого конкурса для читающей молодёжи «Пушкин. Театр. Тверь», приуроченного к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Году театра в России, открытие выставки работ участников IV Петербургской Международной биеннале детского творчества «Буква. Слово. Книга», а также научная конференция «Исаковские чтения: древнерусская литература и современность».

В течение Недели читатели смогут не только посмотреть выставки и посетить мероприятия, но и выбрать лучшую тверскую книгу 2019 года. Итоги голосования «Лучшая книга – 2019. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 17 февраля.

По окончании Недели в библиотеке им. А.М. Горького выставка «Тверская книга 2019» продолжит свою работу в библиотеках области.

Пресс-служба Правительства Тверской области