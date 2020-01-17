Рабочий визит в Конаковский городской суд Тверской области

Представители комиссии во главе с заместителем начальника Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Виноградовым С.С. посетили с рабочим визитом Конаковский городской суд Тверской области, коллег сопровождал начальник Управления Судебного департамента в Тверской области Данилов Ю.Ю.

В процессе рабочего визита были обсуждены актуальные вопросы работы Конаковского городского суда, а также организационное обеспечение деятельности суда. Особое внимание было уделено порядку приема граждан, оснащению суда, информационным технологиям, в том числе, приему исковых и иных заявлений, поступающих в суд в электронном виде.

В заключительной части рабочего визита Виноградов С.С. поблагодарил работников аппарата суда за работу и пожелал успехов

в их деятельности.

Пресс-служба Конаковского городского суда Тверской области.