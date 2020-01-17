Тверскую область в период новогодних каникул посетили 158 тысяч туристов

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020-го Тверскую область посетили более 158 тысяч туристов. Отели и гостиницы региона в среднем были загружены на 85%, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По данным Министерства туризма Тверской области, самыми популярными территориями для посещения, согласно отчетам по загрузке отелей, стали Тверь, Старица и Старицкий район, Торжок и Селигер.

Также вырос спрос на загородное проживание, отели со SPA процедурами и event-программами. Гостями региона в основном стали туристы из Москвы и Московской области, соседних с Верхневолжьем регионов.

Популярностью пользовались частные музеи. Так, музей фотографии «Искра», открывшийся при поддержке Минтуризма Тверской области в 2019 году, отработал праздничные выходные практически при 100% загрузке, при этом 80% посетителей – гости из Москвы. Тематика музея и уникальные программы по печати в красной комнате стали отправной точкой при выборе маршрута на новогодние каникулы. Также при полной загрузке прошла праздничная семейная программа в туристическом комплексе «Мармеладное царство» в Лихославле.

Рекордсменом по количеству туристов в один из праздничных выходных среди частных малых музеев региона стал Музей козла – его посетили 900 человек. Всего за новогодние каникулы гостями туристического объекта стали около 2,5 тысячи человек.

Стабильно высоким остается спрос на однодневные и двухдневные туры в область. Это подтверждают крупнейшие региональные туроператоры и организаторы авторских экскурсий в Торжок, Старицу, Вышний Волочек, Бежецк, Лихославль, Калязин и Кимры. Туры наполнены мастер-классами, театральными и костюмированными постановками, в которых может принять участие каждый гость. Как отмечают авторы туров, многие путешественники предпочли поездке за границу авторские программы в малые города Тверской области.

В декабре 2019 года утверждён календарь туристских событий Тверской области на 2020 год. В перечень вошли мероприятия гастрономической, спортивной, музыкальной, этнографической, исторической, агротуристической, патриотической, религиозной направленностей.

Отбор мероприятий для включения в календарь событий проводился на основании конкурсного отбора. Было подано более 120 заявок. В результате экспертами и членами рабочей группы отобрано 89, представляющих наибольший интерес для туристов, мероприятий, которые пройдут в 2020 году в 31 муниципальном образовании региона.

Среди ключевых мероприятий 2020 года: гастрономические фестивали «Верещагин СырFest», «У Пожарского в Торжке», «Вкус Верхневолжья» в областной столице, «Селигерский рыбник», фестиваль карельского пирога «Калитка», фестивали клюквы, картошки, капусты, мёда. А также «Походная кухня» в Калязине, фестиваль семейного отдыха «Аленький цветочек» в Кесовой Горе, триатлон Ironstar в Конаковском районе, традиционное освящение Истока реки, Пушкинский праздник поэзии в Берново, Гумилёвский фестиваль в Бежецке, «Троицкие гуляния», «День русской деревни», арт-фестиваль «Пленэр на Академичке» и другие.

Больше всего мероприятий планируется провести в Твери, в Калининском, Конаковском, Старицком, Торжокском районах и Осташковском городском округе.

Ежегодно туристский календарь событий Тверской области пополняется новыми мероприятиями. Для сравнения: в 2018 году в него было включено 40 событий, в 2019 году – 45.

На туристическом портале welcometver.ru доработана интерактивная карта, чтобы самостоятельным туристам было удобнее строить маршрут, в тестовом режиме заработала функция бронирования билетов с переходом на сайты музеев и иных объектов турпритяжения.

Пресс-служба Правительства Тверской области