Игорь Руденя включен в состав президиума Госсовета

Губернатор Игорь Руденя вошел в обновленный состав президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение подписал Президент России Владимир Путин.

Напомним, Государственный совет РФ – совещательный орган при главе государства, который был образован по инициативе Владимира Путина в 2000 году. В Послании Федеральному собранию РФ 15 января президент предложил закрепить статус и роль Госсовета в Конституции России.

«Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрождён Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», – сказал Владимир Путин.

Всего в состав президиума Госсовета вошли 8 глав субъектов РФ.

Комментируя Послание Президента, губернатор Игорь Руденя акцентировал внимание на теме повышения роли глав регионов в управленческой структуре государства.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – отметил Игорь Руденя.

Глава Верхневолжья активно принимает участие в заседаниях Госсовета. Так, в декабре 2019 года Игорь Руденя поддержал своего коллегу губернатора Калининградской области Антона Алиханова в защите интересов отечественных производителей пушнины. После выступления главы тверского региона президент Владимир Путин попросил представить обоснования для детального рассмотрения вопроса о ставке НДС для отрасли звероводства.

Напомним, в ноябре 2019 года в рамках работы XIX съезда партии «Единая Россия» Игорь Руденя был также избран в новый состав Генерального совета партии.

«Это большая ответственность для меня, возможность быстрее и более полно доносить наши инициативы и опыт работы Тверской области по реализации национальных проектов, поручений Президента. Это также обмен опытом по ключевым направлениям — образование, здравоохранение, приведение в порядок дорожной сети, муниципальное самоуправление, обеспечение более эффективной обратной связи с населением, привлечение молодых квалифицированных кадров к работе», – прокомментировал Игорь Руденя.