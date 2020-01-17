Для жителей Тверской области разработано широкое тарифное меню в рамках новой системы пассажирских перевозок

В рамках новой модели пассажирских перевозок, которая начинает работу в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе, для пассажиров разработано удобное тарифное меню. В тверской агломерации будут действовать две тарифные зоны: «город» – территория Твери, «пригород» – Калининский район.

Зона «город» предусматривает стоимость 1 поездки при оплате по безналичному расчету в размере 25 рублей, за наличный расчет у водителя -

29 рублей.

Стоимость абонемента формируется в зависимости от количества поездок или дней. Например, при покупке абонемента на 5 поездок стоимостью 120 рублей цена одной поездки составит 24 рубля, на 40 поездок стоимостью 920 рублей - 23 рубля, на 60 поездок стоимостью 1260 рублей - 21 рубль. Абонемент на 5 поездок действует в течение 5 дней с даты покупки, на 20 поездок - 15 дней, на 40 поездок - 30 дней, на 60 поездок - 45 дней.

При покупке абонемента на 1 день стоимостью 85 рублей цена одного дня составит 85 рублей, на 7 дней стоимостью 490 рублей - 70 рублей, на 30 дней стоимостью 1400 рублей - 46,7 рублей. В период действия такого абонемента количество поездок неограниченно.

Зона «пригород» предусматривает оплату по безналичному расчету по тарифу 3 рубля за километр и за наличный расчет по тарифу 3,1 рубля за километр.

Льготный проезд будет действовать на всех маршрутах новой системы пассажирских перевозок. Он будет предоставляться тем же категориям граждан, которые имели право на льготный проезд по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). В течение февраля проезд будет осуществляться по ЕСПБ, с 1 марта - по социальной карте жителя Тверской области либо бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир».

Социальную карту жителя Тверской области можно бесплатно получить в любом офисе ПАО «Сбербанк России» на основании заявления и паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность. Заявление на предоставление карты можно подать уже сейчас, выдавать ее начнут с 1 февраля 2020 года.

Для реализации права на льготный проезд нужно зарегистрировать социальную или банковскую карты в автоматизированной системе учета поездок. Для этого необходимо посетить центр социальной поддержки населения по месту жительства – для жителей города Твери по адресу: Тверь, ул. Склизкова, д.48, кабинеты 110,111, 112, 114, 218, 222, 224, 304; для жителей Калининского района по адресу: Тверь, наб. р. Лазури, д.3, кабинеты 9,11,12.

С 1 февраля 2020 года регистрация карт будет осуществляться, в том числе в филиалах ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» № 1, 2, 3, 6 в городе Твери.

Оплата стоимости льготного проезда по карте производится ежемесячно, в течение месяца, предшествующего месяцу предоставления льготного проезда. То есть для оплаты проезда в марте 2020 года средства необходимо зачислить в феврале 2020 года.

Оплата стоимости льготного проезда в размере 302 рубля в месяц производится через устройство самообслуживания ПАО Сбербанк (банкомат, платежный терминал), через личный кабинет в «Сбербанк-онлайн», мобильный банк Сбербанка.

Если гражданин, имеющий право льготного проезда, не является жителем города Твери или Калининского района, то льготный проезд, в том числе на территории города Твери и Калининского района, ему предоставляется на основании единого социального проездного билета, который он приобретает по цене 302 рубля в прежнем порядке в отделении почтовой связи по месту жительства.

Обновление общественного транспорта в рамках новой модели пассажирских перевозок пройдет поэтапно в течение февраля. 3 февраля 115 автобусов выйдут на 39 маршрутов. На остальных маршрутах замена на новый транспорт будет проходить в течение февраля. При этом до полного обновления транспорта будет обеспечено движение действующего подвижного состава. С 10 февраля будет введено еще 16 маршрутов и 143 автобуса, с 17 февраля добавится 17 маршрутов, на рейсы выйдет 196 единиц транспорта, с 27 февраля на 13 маршрутов выйдет 117 автобусов. В итоге в рамках новой транспортной модели будет введено 85 маршрутов и свыше 470 автобусов.

Список всех маршрутов можно посмотреть на сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/album-135894105_269032314.

В Министерстве социальной защиты Тверской области работает горячая линия по вопросам получения социальной карты и обеспечения льготного проезда на общественном транспорте. Задать интересующие вопросы жители региона могут по номеру (4822) 34-90-18. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Министерство транспорта Тверской области