В Тверском императорском дворце пройдёт «Студенческий натюрморт»

30 января в Тверском императорском дворце пройдет музейно-театральный вечер, посвященный Дню российского студенчества, который отмечался в нашей стране 25 января. Начало мероприятия в 16.00.

В пространстве Восточной башни будет представлена инсталляция, посвященная работе Л.Ф. Ланкинена «Студенческий натюрморт». Гости вечера услышат выступления молодых вокалистов из студии авторской песни «Мир» (Тверской государственный университет) под руководством автора-исполнителя Татьяны Винокуровой.

В Тверской области уделяется особое внимание созданию комфортных условий для обучения студентов, раскрытию их потенциала, самореализации, дальнейшему трудоустройству.

«Сегодня перед тверскими студентами открываются новые горизонты. В стране начинается реализация программы по увеличению бюджетных мест в региональных вузах, укреплению учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры университетов и академий. Расширяются возможности для получения смежных профессий. В Тверской области создаются новые предприятия, внедряются цифровые технологии. У молодых специалистов есть все возможности для реализации своего профессионального потенциала в Верхневолжье», – отметил 25 января Губернатор Игорь Руденя в поздравлении с Днём российского студенчества.

В числе приоритетных для Тверской области направлений - развитие системы профобразования. В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» на базе Тверского политехнического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, где создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов: лекторий, коворкинг, медиазона, компьютерный класс, аудитории-трансформеры, зона проектной деятельности.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для проведения мероприятий, направленных на профессиональное образование граждан.

В рамках модернизации системы профессионального образования в Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Изменяется подведомственность профессиональных образовательных учреждений Тверской области в целях совершенствования системы подготовки кадров для экономики Верхневолжья. С 2020 года учебные заведения профобразования закреплены за региональными отраслевыми Министерствами. До этого все колледжи находились в ведении Министерства образования региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области