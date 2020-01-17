В Твери начал работу диализный центр, созданный при поддержке ВЭБ.РФ

Диализный центр «Нефролайн» в Твери, созданный при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, принимает первых пациентов. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Учреждение оснащено 27 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения производства японской компании Nikkiso — одного из мировых лидеров в индустрии гемодиализного оборудования.

Максимальная мощность центра рассчитана на оказание помощи 162 пациентам при трёхсменном графике работы. Адрес центра — г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 109.

Правительство Тверской области ведёт сотрудничество с ВЭБ.РФ в реализации социально значимых проектов. Соответствующее соглашение подписали в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Сотрудничество с государственной корпорацией развития даёт возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов, считает Игорь Руденя.

По словам первого заместителя председателя ВЭБ.РФ - члена правления Николая Цехомского, высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения – один из приоритетов для инвестирования ВЭБ.РФ. Строительство современных медицинских центров, создание условий для оказания эффективной медпомощи нашим гражданам необходимо тиражировать и для других регионов. При участии ВЭБ.РФ строятся еще два диализных центра в Московской области.

Одно из значимых направлений сотрудничества Правительства Тверской области и ВЭБ.РФ — внедрение новой модели пассажирских перевозок в регионе. В 2020 году ВЭБ.РФ оказал содействие в поставке в регион 438 автобусов производства Группы ГАЗ. Общий объем финансирования в рамках договоров лизинга составил более 3 млрд рублей.

В мае 2019 года с корпорацией ВЭБ.РФ достигнуто соглашение по созданию на базе Морозовского городка в Твери современного делового центра. Территорию «Морозовского городка» посетили председатель Госкорпорации Игорь Шувалов и Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Тверскую область команды институтов развития ВЭБ.РФ.

Тогда же стороны обсудили участие ВЭБ.РФ в создании инфраструктуры на территории особой экономической зоны «Завидово» в Тверской области. Это единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса.



Пресс-служба Правительства Тверской области