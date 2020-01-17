В Тверской области в День снятия блокады Ленинграда проходит акция «Блокадный хлеб»

Сегодня, 27 января, исполнилось 76 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в регионах страны, в том числе в Тверской области, проходит традиционная акция «Блокадный хлеб». В ходе акции волонтёры раздают «блокадный паек» – 125 грамм хлеба, которые полагались жителям блокадного Ленинграда в сутки на человека.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные акции вносят большой вклад в патриотическое воспитание, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о подвиге мирных жителей Ленинграда, которые хранили стойкость и мужество перед лицом врага.

Главной площадкой проведения акции станет столица Верхневолжья, где на улице Трёхсвятская (возле видеоэкрана) с 13.00 до 14.00 пройдёт мероприятие «Снежный десант», в ходе которого запланированы раздача «блокадного хлеба», историческая викторина, сбор пожеланий для включения в открытки для жителей блокадного Ленинграда.

Также молодежная патриотическая акция «Блокадный хлеб» проходит в Старице, Торжке, Ржеве, Андреаполе, Бежецке, Бологое, Западной Двине, Калязине, Конаково, Кимрах, Кесовой Горе, Кашине, Лесное, Молоково, Максатихе, Пено, Селижарово, Сонково, Лихославле, Оленино, Фирово, ЗАТО «Озерный», Вышневолоцком и Нелидовском городских округах.

Акция «Блокадный хлеб» проводится ежегодно с 2011 года. Проект был разработан и впервые в России реализован в Селижаровском районе Тверской области. В 2016-м проект получил грант Федерального агентства по делам молодежи и был презентован на нескольких федеральных молодежных площадках. В 2018 году в акции приняли участие 18 регионов страны, в 2019 года – 20. В 2020 году акция «Блокадный хлеб» вошла в план мероприятий Года Памяти и Славы и предложена к реализации во всех субъектах Российской Федерации.

В акции принимают участие представители молодежных общественных объединений, образовательных учреждений, активисты всероссийских общественных движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы».

Также 27 января в 14:45 состоится всероссийская веб-трансляция с жительницами блокадного Ленинграда. Любой желающий, в том числе в Тверской области, может присоединиться к трансляции по ссылке: fundgenerationbridge.org/live и в режиме онлайн пообщаться с участниками героической обороны города.

Героями трансляции станут жительницы блокадного Ленинграда – Серафима Ивановна Королёва и Кира Ивановна Любомирова. Они также являются героинями документального фильма «Самое главное в жизни» (режиссер Игорь Холодков, сценарий Наталия Спиридонова). Картина будет показана перед началом общения с ветеранами.

Участники веб-трансляции смогут задать вопрос ветеранам в комментариях на YouTube или отправить сообщение модератору трансляции SMS/WhatsApp/Viber/Telegram по номеру +79219930166.

В преддверии Года памяти и славы в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени было принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года.

Поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

Также принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек. Размер выплаты для каждой категории граждан будет различным.

В Тверской области ведется активная подготовка к проведению торжеств к юбилею Великой Победы. Торжества в честь 75-летия Победы охватят все муниципальные образования Верхневолжья. Одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Победы станет открытие в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области