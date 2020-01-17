Жители Тверской области в День освобождения Ленинграда от блокады могут в режиме онлайн пообщаться с участниками обороны города

Сегодня, 27 января, отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 14:45 состоится всероссийская веб-трансляция с жительницами блокадного Ленинграда. Любой желающий, в том числе в Тверской области, может присоединиться к трансляции по ссылке: fundgenerationbridge.org/live и в режиме онлайн пообщаться с участниками героической обороны города.

Губернатор Игорь Руденя считает: такие акции вносят большой вклад в патриотическое воспитание, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о подвиге мирных жителей Ленинграда, которые хранили стойкость и мужество перед лицом врага.

Героями трансляции станут жительницы блокадного Ленинграда – Серафима Ивановна Королёва и Кира Ивановна Любомирова. Они также являются героинями документального фильма «Самое главное в жизни» (режиссер Игорь Холодков, сценарий Наталия Спиридонова). Картина будет показана перед началом общения с ветеранами.

Участники веб-трансляции смогут задать вопрос ветеранам в комментариях на YouTube или отправить сообщение модератору трансляции SMS/WhatsApp/Viber/Telegram по номеру +79219930166.

Вопросы также можно выслать на почту intervalforwar@gmail.com с пометкой «Вопрос к трансляции». Наиболее интересные будут озвучены модератором.

Подробная информация о проекте по телефону +7 (812) 99-301-66, на сайте http://fundgenerationbridge.org и социальных сетях: vk.com/intervalforwar, facebook.com/intervalforwar.

В преддверии Года памяти и славы в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени было принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года.

Поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

Также принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек. Размер выплаты для каждой категории граждан будет различным.

В Тверской области ведется активная подготовка к проведению торжеств к юбилею Великой Победы. Торжества в честь 75-летия Победы охватят все муниципальные образования Верхневолжья. Одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Победы станет открытие в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области