Инициатива Игоря Рудени об обеспечении школьников бесплатными обедами отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Поручение губернатора Игоря Рудени проработать вопрос об обеспечении школьников начальных классов не только бесплатными завтраками, но и бесплатными обедами вошло в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, в ходе рабочей поездки в город Кимры 23 января губернатор Игорь Руденя провел встречу с многодетными семьями и обсудил с ними действующие и перспективные меры социальной поддержки.

«Многодетные семьи сохраняют наши традиционные ценности, являются примером для всех окружающих, особенно для молодёжи. В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу по расширению мер поддержки семей с детьми. Тверской регион идёт по этому пути», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор ответил на вопросы многодетных семей. В частности, об организации подсобного хозяйства по социальному контракту, лекарственному обеспечению детей и взрослых, предоставлению коммунальных услуг, обеспечению газификации участков для ИЖС.

По итогам встречи Игорь Руденя дал ряд поручений руководителям профильных министерств региона. В их числе – проработка вопроса об обеспечении школьников не только горячими завтраками, но и бесплатными обедами. Также обсуждалось строительство бассейна в Кимрах, открытия кинотеатра. По предложению участников встречи планируется упростить процедуру получения компенсации многодетным семьям на приобретение автомобиля.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.