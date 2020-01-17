Конькобежец из Твери Даниил Ейбог в составе сборной России стал победителем чемпионата Европы

26 января мужская сборная России стала победителем чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете на дистанции 5000 метров. Соревнования прошли в венгерском Дебрецене. В составе сборной выступил спортсмен из Твери Даниил Ейбог. Поздравление конькобежцу направил Губернатор Игорь Руденя.

«В составе сборной России вы одержали победу на сложнейшей дистанции, проявили высочайшее мастерство, скорость и техничность, показали себя настоящей, единой и сильной командой. Желаю вам новых ярких достижений, здоровья и всего наилучшего», - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

В составе сборной России на чемпионате Европы выступали Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семен Елистратов. Россияне показали время 7 минут 6,884 секунды.

В Тверской области дисциплина конькобежного спорта «шорт-трек» развивается с 2010 года, за это время подготовлены мастер спорта России международного класса, 12 мастеров спорта России, десятки кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников. В настоящее время шорт-треком в регионе занимаются более 200 спортсменов в возрасте от 9 до 22 лет. Конькобежный спорт вошел в перечень базовых видов спорта Тверской области на 2018-2022 годы, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации.

Наибольших успехов добился конькобежец из Твери 22-летний Даниил Ейбог, мастер спорта России международного класса. Даниил с 2013 года входит в состав сборной команды Российской Федерации по шорт-треку (сначала молодежной, затем юниорской, сейчас – в основном составе).

За последние четыре года Даниил Ейбог стал участником, призером и победителем многих всероссийских и международных соревнований.

Пресс-служба Правительства Тверской области